Herojski čin vozača autobusa: Josip Gunjača spriječio tragediju u Splitu

Na današnjem prijemu u Gradskoj upravi Omiša odana je posebna počast Josipu Gunjači, vozaču Prometa i sugrađaninu, koji je prošlog tjedna svojom brzinom i hrabrošću spriječio moguću tragediju u Splitu.

Sve se dogodilo kada je dječak, koji je u spektru autizma, uspio pobjeći iz zaključanog automobila kroz otvoren prozor i istrčati na cestu. U tom trenutku prometnicom je prolazio autobus linije broj 3 kojim je upravljao Gunjača.

"Uočivši opasnost, Josip nije oklijevao. Zaustavio je autobus, blokirao prolaz ostalim vozilima i potrčao prema dječaku kako bi ga sklonio s ceste", navode iz Grada Omiša. Upravo tim postupkom spriječena je nesreća koja je mogla imati kobne posljedice.

Povodom ovog čina gradonačelnik dr. Zvonko Močić i zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević priredili su primanje za Josipa Gunjaču, istaknuvši kako je ponos cijeloga grada.

"Ovim hrabrim i sabranim činom spasio si jedan mladi život. Ponosni smo što u našoj zajednici imamo ljude poput tebe", poručio je gradonačelnik Močić.

Josipu su uručene čestitke i zahvalnost u ime Grada, uz poruku da njegov primjer pokazuje koliko ljudska pribranost i solidarnost mogu značiti u presudnim trenucima.