HEROJ TRPINJSKE CESTE VODI DOMOVINSKI POKRET U OMIŠU Zlatan Bašić, Hrvatski Vitez i heroj Domovinskog rada, preuzima poziciju povjerenika

Hrvatski Vitez i heroj Domovinskog rata Zlatan Bašić novi je povjerenik Domovinskog Pokreta za Grad Omiš, objavili su danas na svojim mrežnim stranicama iz Domovinskiog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

Bašić je odlikovan Redom hrvatskog križa, Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Spomenicom Domovinskog rata i Plaketom grada Vukovara.

"Svojom energijom, znanjem i iskustvom svakako će pridonijeti razvoju političkih procesa u gradu Omišu te pozicionirati Domovinski pokret u Omišu i županiji kao jednog od ključnih političkih čimbenika", napisali su u svojem priopćenju, kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Kada se u politiku uključi čovjek koji je odlikovan Redom hrvatskog križa, Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Spomenicom Domovinskog rata i Plaketom grada Vukovara onda takva osoba zaslužuje posebnu pažnju. U Hrvatskoj je zaista malo ljudi koji imaju životnu priču kao Zlatan Bašić. Rođenog Vukovarca život je odveo u Omiš gdje se početkom Domovinskog rata uključuje u sastav MUP-a RH. No, nakon krvavih događaja u Borovu selu traži premještaj u rodni Vukovar. U obranu Vukovara prvo se uključuje na potezu Borovo naselje - Sotin da bi u kolovozu prešao na obranu Trpinjske ceste.

Bašić se na Trpinjskoj cesti priključio ekipi Žutih mrava i s njima ispisao najslavnije stranice herojske obrane Vukovara i Hrvatske. Nakon pada Vukovara Zlatan je u srpskim kazamatima proveo devet mjeseci. O stravičnim iskustvima premlaćivanja, zlostavljanja svake vrste i psihološkog slamanja nekoliko puta je govorio za hrvatske medije.

Poslije rata Zlatan se ponovno vratio u Omiš gdje je podigao obitelj, a aktivan je u lokalnoj zajednici. Predsjednik je Mjesnog odbora Čišla u sastavu grada Omiša, a sve donedavno bio je i predsjednik omiške HVIDR-a. S mjesta predsjednika HVIDR-a Omiš odstupio je nakon posljednjih događaja u Kninu za vrijeme proslave VRO Oluja. Policija je tada bez ikakvog razloga privela pripadnike HOS-a koji su krenuli u Knin na proslavu. Dajući ostavku Bašić je tada izjavio:

"Duboko potresen ponašanjem prema hrvatskim braniteljima koje je kulminiralo sprječavanjem dolaska u Knin danas, a osobito zgrožen izostankom oštre osude od strane nadležnih braniteljskih udruga, osjećam moralnu i ljudsku odgovornost ograditi se od takvog načina postupanja prema hrvatskim braniteljima. Prošavši doista krvav ratni put koji je uključivao borbena djelovanja na prvim crtama bojišta od Drniša do Vukovara i devet mjeseci strašnih srpskih logora, mogu posvjedočiti kako me je kroz sav taj put držalo zajedništvo koje je vladalo među nama braniteljima. Uz Božju pomoć, to naše zajedništvo najzaslužnije je što danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj. Ako izgubimo to - izgubit ćemo se potpuno."

Ovih dana hrvatski vitez Zlatan Bašić krenuo je u novu bitku. Ovaj put to je bitka za bolju budućnost naše domovine. Bašić je postao povjerenik Domovinskog pokreta za grad Omiš. Svojom energijom, znanjem i iskustvom svakako će pridonijeti razvoju političkih procesa u gradu Omišu te pozicionirati Domovinski pokret u Omišu i županiji kao jednog od ključnih političkih čimbenika."