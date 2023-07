HEROJ DANA Lijepa gesta vozača splitskog 'Prometa' oduševila Splićane: "U svojoj skromnosti učinio veliku stvar za svih nas.."

Da još ima poštenih ljudi i nade u bolje sutra, dokazuje slučaj izgubljenog novčanika u Splitu. Ova lijepa gesta vozača splitskog 'Prometa' obišla je internet.

Naime, jedan mladi Splićanin izgubio je novčanik u autobusu na liniji broj 8 Žnjan - Zvončac - Žnjan. Vozač je pronašao novčanik i osobno ga donio na vrata mladića. Javnu zahvalu ovom heroju dana uputila je majka mladića koji je izgubio novačnik i to putem društvenih mreža.

- Želim se javno zahvaliti nepoznatom gospodinu, vozaču prometa na liniji broj 8 , koji je pronašao u autobusu novčanik mog sina i osobno mu ga donio na vrata! Nakon tuge zbog gubitka toliko neočekivana sreća i radost! Gospodinu puno hvala, obradovao nas je nevjerojatnom ljudskošću i primjer je čiste ljudske ljubaznosti i empatije - napisala je jedna korisnica Facebooka u grupi Split i oko Splita.

'Divno je to što je vozač u svojoj skromnosti učinio veliku stvar za svih nas i za njegovu organizaciju, koja će uvjeren sam znati to cijeniti'

'Ljudina', 'Čovik ipo, 'Još ima dobrih i pošteni ljudi. Bilo bi lipo da objelodanite ime vozača nek se zna..', 'To je pohvala vozaču i pohvala Prometu. Divno je to što je vozač u svojoj skromnosti učinio veliku stvar za svih nas i za njegovu organizaciju, koja će uvjeren sam znati to cijeniti. Pošten čin i skromnost - to su dvije vrline koje krase pojedinca , obitelj i organizaciju kojoj pripada. Učinite dobro da se ne zna da ste učinili , ali dobro djelo se zna. Tako je govorio prvi čovjek svijeta u svom silasku među ljude. Učinite da to djelo bude svjetlo koje će drugima svijetliti. Bravo vozač PROMETA i Bravo PROMET !', samo su neki od komentara ispod objave.