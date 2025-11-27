Hercegovina slavi: Zrinjski velikim preokretom srušio Häcken i približio se europskom proljeću

Nogometaši Zrinjskog slavili su protiv švedskog Häckena rezultatom 2:1 u četvrtom kolu Konferencijske lige te napravili ogroman korak prema povijesnom cilju – plasmanu u europsko proljeće.

Mostarci su nakon uvodne pobjede protiv gibraltarskog Lincolna upisali dva uzastopna poraza, no večerašnjim trijumfom vratili su se u borbu za nokaut-fazu i pokazali zrelost u ključnom trenutku.

Prvo poluvrijeme donijelo je vrlo malo uzbuđenja, uglavnom u uvodnim i završnim minutama. Prijetili su domaći preko udarca glavom Duje Dujmovića, a na drugoj strani Silas Andersen testirao je domaćeg vratara udarcem iz daljine.

Najbolju priliku Zrinjskog u prvom dijelu imao je Mario Ćuže u 34. minuti, kada je sam izbio pred vratara gostiju i pokušao ga prebáciti, no lopta je otišla daleko od okvira gola.

Kazna je stigla šest minuta kasnije: Silas Andersen je preciznim udarcem glavom pogodio mrežu nakon centaršuta s desne strane. Häcken je u završnici prvog dijela mogao i udvostručiti vodstvo, ali je udarac Rygaarda zaustavila stativa. Gosti su na predah otišli s vodstvom 1:0.

U nastavku – potpuni preokret. Zrinjski je preuzeo dominaciju i strpljivo tražio pogodak, a nagrada je stigla u samoj završnici susreta.

Mostarci su u 78. minuti odigrali lijepu akciju koju je okrunio Mario Ćuže, koji je iz drugog pokušaja matirao švedskog vratara – nakon prvog udarca lopta mu se odbila ravno na nogu, a on je zakucao pod gredu.

Samo četiri minute poslije uslijedio je trenutak zbog kojeg se Nemanja Bilbija smatra legendom Zrinjskog. Kapetan je opalio s više od 20 metara, a lopta je uz pomoć stative završila u mreži za potpunu erupciju oduševljenja.

Häcken je do kraja pokušao doći do izjednačenja, no bez uspjeha, pa je Zrinjski upisao veliku i potencijalno ključnu pobjedu na europskoj sceni.

Prema trenutnom stanju, Zrinjski drži 15. mjesto u ukupnom poretku Konferencijske lige, a prvih 24 momčadi izborit će nokaut-fazu. Iako je teško precizno računati, čini se da bi Mostarcima i jedan bod u preostala dva kola (protiv Rakowa i Rapida) mogao biti dovoljan za prolaz dalje.