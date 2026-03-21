Hercegovački svećenik o Kustićevom vjenčanju: "U korizmi se ne pravi svadba pa ni svjetovna"

Vjenčanje predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića i poduzetnice Nike Perenčević izazvalo je reakcije u javnosti, a među onima koji su se oglasili je i fra Mario Knezović, gvardijan franjevačkog samostana u Mostaru.

Knezović je u objavi na društvenim mrežama kritizirao činjenicu da je svadba održana u korizmenom razdoblju, istaknuvši kako takav čin, prema njegovu mišljenju, nije primjeren vjernicima, piše Hercegovina info.

"Korizma je, gospodine Kustiću. U korizmi se ne pravi svadba pa ni svjetovna", poručio je, dodajući kako smatra da je riječ o postupku koji vrijeđa osjećaje dijela katolika.

U objavi je također naglasio kako kao svećenik ima obvezu ukazati na ono što smatra neprikladnim.

"Moje je upozoriti da to nije primjereno kršćanima", naveo je.

Knezović je pritom pozvao Kustića da razmisli o svojoj javnoj ulozi i odgovornosti koju ona nosi.