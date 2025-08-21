Helikopteri koji spašavaju živote: Ovako je izgledao medicinski let iz Orebića u KBC Split, trajao je samo 61 minutu

Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) u utorak je imala tri velike i zahtjevne intervencije u Dalmaciji i na Kvarneru. U Orebiću je helikopter Airbus H145 iz baze Split preuzeo pacijenticu s ozljedom glave i poremećajem svijesti. Nakon brze stabilizacije stanja, žena je prevezena u splitski KBC. Cijela akcija – od slijetanja, zbrinjavanja do dolaska na Firule – trajala je svega 61 minutu.

Istoga dana, u Puntikovićima na Pelješcu, spašeno je desetogodišnje dijete teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći. Nakon inicijalne obrade, helikopter ga je hitno prevezao u splitski KBC. Ova intervencija trajala je 67 minuta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Treća akcija odvila se na Rabu, gdje je helikopter iz baze Rijeka preuzeo jedanaestogodišnju djevojčicu koja je zadobila ozljedu glave nakon skoka u more. I ona je uspješno transportirana u riječki KBC, a akcija je okončana u 49 minuta.

Posebno se istaknula odlična uigranost i profesionalizam svih uključenih ekipa – od letača i medicinskog osoblja, do vatrogasaca koji redovito pomažu u logistici slijetanja i polijetanja helikoptera.

Od samog početka rada Helikopterske hitne medicinske službe provedeno je ukupno 2522 intervencije: 1085 iz baze Split, 915 iz Rijeke, 371 iz Zagreba i 151 iz Osijeka.