HDZ Supetar o Prijedlogu visine poreznih stopa na dohodak: "Marković poreznom stopom udara na grad"

Supetarski HDZ komentirao je "Prijedlog odluke o visini poreznih stopa na dohodak za porezne obveznike poreza na dohodak Grada Supetra" gradonačelnice Ivane Marković. Njihovu objavu s naslovom "Poreznom stopom udara na grad! Sritna dico, a šta sad?" prenosimo u cijelosti:

"Na web stranicama Grada Supetra (u svrhu internetskog savjetovanja sa javnošću – trajanje do 12. studenog 2023. godine) objavljen je Prijedlog odluke o visini poreznih stopa na dohodak za porezne obveznike poreza na dohodak Grada Supetra čija primjena stupa na snagu 1.1.2024. a sve nastavno na izmjene Zakona o porezu na dohodak o ukidanju prireza porezu na dohodak, a koje usporedno, daju gradovima i općinama samostalnost da svojim vlastitim odlukama utvrde visinu porezne stope u granicama ovisno o broju stanovnika.

Tako je gradovima s manje od 30.000 stanovnika, u koje pripada Grad Supetar, granica za nižu poreznu stopu od 15% do 22,40%, a višu poreznu stopu od 25% do 33,00%. Ilustracije radi, te stope su do sada iznosile: niža stopa 20%, viša stopa 30%.

Imate pravo jednom pogađati. Koje je stope izabrala gradonačelnica Ivana Marković ?Najviše iz raspona, nižu 22,40%, a višu 33%.

Tako je svojedobno odabrala najveću stopu poreza na potrošnju (dok je bio na snazi), a i porez po krevetu za iznajmljivače. Primjera radi, Sinj će uvesti 18% za nižu (dakle, 2% manje nego dosadašnju) a do sada nije imao prirez. Slijedi ga i Bjelovar, te mnogi drugi gradovi i općine.

Roditelji u Sinju od 1. studenog imat će dječji vrtić za sve korisnike besplatan, Također, za svu neupisanu djecu u jaslički prostor Grad Sinj izdvaja po 150 eura po djetetu mjesečno. A što imaju roditelji jaslične i vrtićke djece u Supetru? Povećanje cijene i nemogućnost upisa. Važno je da postoji slogan: "Sretna djeca, sritan grad!" Od potrošenih milijun eura za obnovu stare zgrade vrtića mogao se izgraditi novi vrtić, samo da je bilo sposobnosti i znanja odraditi takvu vrstu projekta.

K tome, primjera radi veliki turistički Grad Dubrovnik ukida prirez i zadržat će postojeće stope poreza na dohodak od 20 i 30 posto, a 2.4 milijuna eura manjka u proračunu nadoknadit će uštedama i drugim prihodima. U Dubrovniku će svakom građaninu s bruto plaćom od 1.500,00 eura (neto plaća 1.200,00 eura) godišnje u prosjeku na računu ostati 265 eura više. (Izvor: Index.hr ). Split također ostavlja dosadašnje stope poreza na dohodak, 20% i 30%.

U našem Supetru, građani neće osjetiti na svom kućnom budžetu ukidanje prireza, jer plaća od 1.200,00 eura neto (bruto 1.500,00 eura) do sada je bila oporeziva sa 20% uvećano za prirez 10% (uz korištenje osobnog odbitka 530,90 eura) u ukupnom iznosu 147,18 eura, a od 2024. (osobni odbitak uvećan na 560,00 eura) ukupni porez iznosit će 143,36 eura mjesečno.

Neznatno manje, za 3,82 eura, ali i tih 3,82 eura upravo zahvaljujući Vladi RH jer se od 2024. osobni odbitak uvećao sa 530,90 eura na 560,00 eura.

Dakle, građanima Supetra kao da nije ukinut prirez!

Sposobnost gradonačelnika ogleda se u sposobnosti punjenja proračuna na druge načine, postoji cijeli sijaset takvih načina (osim onih što im zakon propisuje). A štednja je jedan od prvih i najvažnijih. Ne padaju euri sa stabla.

Gradonačelnica Marković je, od kad upravlja Gradom, poznata po dizanju cijena naknada i usluga, prvo komunalne naknade, pa cijene odvoza smeća, te uvođenja prireza (prirez nijedna druga prethodna supetarska vlast nije uvela). Ogromni dugovi i manjkovi su obilježili njezin dugogodišnji mandat tako da ni stope poreza od 50% ne mogu pomoći sanirati praznu gradsku blagajnu, dugovi početkom 2023. 30 mil kuna tj. 4 mil eura, a manjak 8,6 mil kuna tj. 1,1 mil eura, sve zato jer iz godine u godinu donosi nerealne proračune, a oni su podloga za nerealno trošenje.

Za dug na dan 30.6.2023. građani ne mogu izvršiti uvid u ukupno stanje dugovanja jer financijska polugodišnja izvješća nisu objavljena u formi kako je to propisalo Ministarstvo financija (izvješća dostavljena FINA-i) a i iz ponuđenih materijala na web stranici nije razvidan podatak o dugovanju na dan 30.6.23. (osim dugova prema bankama). Ne bi joj ni cijela Hrvatska narodna banka pomogla.

Građani se mogu uključiti u savjetovanje, dati primjedbe na prijedlog poreznih stopa, no, bit će kao i do sada: "Psi laju, karavane prolaze" ili „Uzalud vam trud svirači“ jer ipak postoji 7 "poslušnih" ruku", stoji u objavi HDZ-a Supetar.

[POREZNOM STOPOM UDARA NA GRAD! SRITNA DICO, A ŠTA SAD?]Na web stranicama Grada Supetra (u svrhu internetskog... Posted by Hdz Supetar on Sunday, November 5, 2023