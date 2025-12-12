HDZ Splitsko-dalmatinske županije kompletirao tim za sljedeće četverogodišnje razdoblje

U hotelu Radisson Blu danas je održana Skupština Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije na kojoj su izabrani novi Županijski odbor, Nadzorni odbor te izaslanici za Opći sabor HDZ-a. Time je dovršeno formiranje vodstva stranke za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.

Novi sastav Županijskog odbora predstavlja spoj mladosti i iskustva, s ciljem snažnijeg političkog djelovanja i odgovora na ključne izazove Splitsko-dalmatinske županije.

Skupu se obratio predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović, koji je predstavio temeljne političke smjernice za iduće razdoblje:

„Naš program za sljedeći mandat oslanja se na jasne vrijednosti i konkretne razvojne ciljeve. Ostajemo čvrsto usmjereni na vjeru, obitelj i domovinu, uz trajno poštovanje Domovinskog rata i hrvatskih branitelja. Poseban naglasak stavljamo na demografsku obnovu kroz potporu mladim obiteljima, dostupne vrtiće, stanogradnju i nova radna mjesta. Gospodarski razvoj temeljit ćemo na jačanju visokih tehnologija i IT sektora, podršci malim i obiteljskim poduzetnicima u turizmu, razvoju poljoprivrede u zaleđu i na otocima te izgradnji strateške prometne infrastrukture, uključujući projekt brze željeznice. Spremni smo biti ne samo izborni pobjednici, već i pokretač pozitivnih promjena za sve stanovnike županije.“

Na Skupštini su nazočili brojni gosti, gradonačelnici i načelnici s područja Splitsko-dalmatinske županije, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te izaslanik predsjednika HDZ-a i glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istakuo je kako je suradnja Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije ključna za razvoj i projekte koji su pred njima.

Župan Blaženko Boban čestitao je novom rukovodstvu Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije te izrazio uvjerenje da će nastaviti uspješan i pobjednički politički smjer na razini županije.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić naglasio je kako HDZ ostaje snažan oslonac razvoju županije te poručio:

„HDZ je snažna i stabilna stranka koja kroz odgovorno djelovanje na svim razinama vlasti osigurava političku stabilnost i gospodarski rast. Središnjica HDZ-a i dalje će pružati punu podršku Splitsko-dalmatinskoj županiji kao važnom partneru u razvoju Hrvatske.“

U Županijski odbor HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije izabrani su:

Ante Bačić, Petar Bitanga, Blaženko Boban, Perica Bosančić, Anamarija Bralić Silić, Jadranka Brečić, Jure Brkan, Matea Dorčić, Ante Drežančić, Mijo Dropuljić, Željko Đapić, Tomislav Đonlić, Marko Galić, Filip Jerkan, Ćiril Kalebić, Željka Karin, Ivan Kovačić, Kristijan Kuduz, Marijan Kurtović, Ivica Kusić, Ivan Laco, Josip Matković, Martin Merčep, Dalibor Ninčević, Srećko Peko, Petar Petričević, Tomislav Prljević, Ivo Radica, Nikola Rendić, Ante Sanader, Ivan Slavić, Ivo Sorić, Josip Šerić, Ante Šošić, Tomislav Šuta, Mijo Šuto, Stipe Ursić, Igor Vidalina, Predrag Zekić.

Za članove Nadzornog odbora HDZ-a izabrani su:

Ivan Maretić, Marijan Čelan, Miljenko Dražić, Vlatka Bilobrk Vučemilo, Jurica Jurić.

HDZ Splitsko-dalmatinske županije ovim izborom potvrđuje spremnost za snažan politički angažman i odgovorno vođenje županije u narednom razdoblju.