HDZ proslavio 36. obljetnicu uz podršku stranačkog vrha: Stigao Ćorić, Boban, Glavina....

U ozračju zajedništva, ponosa i snažne političke poruke, pred više od 300 članova i simpatizera, HDZ Trogir obilježio je 36. obljetnicu osnutka. Bio je to jedan od najvećih stranačkih skupova u Trogiru posljednjih godina, ispunjen emocijama, ali i jasnom vizijom budućnosti.

Svečanosti su, uz domaćine iz gradske organizacije, nazočili i visoki stranački dužnosnici s nacionalne i županijske razine te cijelo predsjedništvo županijskog HDZ-a, među njima župan Blaženko Boban, predsjednik županijske organizacije Ante Mihanović, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić koji je ujedno bio i izaslanik predsjednika Vlade i predsjednika HDZ- Andreja Plenkovića. Njihova prisutnost dodatno je potvrdila važnost trogirske organizacije unutar stranke i podršku stranačkog vrha uoči nadolazećih političkih izazova.

Predsjednik HDZ-a Trogira Josip Matković naglasio je kako 36 godina postojanja nije samo broj, već simbol kontinuiteta, borbe i odgovornosti.

– Okupljamo se s ponosom i zahvalnošću prema svima koji su kroz 36 godina gradili Hrvatsku demokratsku zajednicu i utkali dio sebe u njezinu snagu. Trogir je grad bogate povijesti i identiteta, a kao što su njegove zidine odolijevale stoljećima, tako je i HDZ ostao čvrst oslonac hrvatskog naroda. Naš cilj nikada nije bio samo upravljati, naš cilj je služiti građanima. Pred nama su novi izazovi, ali i prilika da pokažemo kako možemo voditi Trogir odgovorno, transparentno i u interesu svih građana. Spremni smo ponovno zadobiti povjerenje naših sugrađana i preuzeti odgovornost za naš grad – poručio je Matković, uz snažan pljesak okupljenih.

Istaknuo je kako će naglasak budućeg djelovanja biti na razvoju komunalne infrastrukture, jačanju lokalnog gospodarstva, poticanju poduzetništva te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za mlade obitelji, uz jasnu obvezu transparentnog i odgovornog upravljanja.

Župan Blaženko Boban podsjetio je kako je snaga stranke uvijek bila u stabilnosti i disciplini.

– Hrvatska demokratska zajednica najjača je onda kada pokazuje odgovornost i političku zrelost. Povjerenje se ne dobiva riječima nego radom – svakodnevnim kontaktom s ljudima i konkretnim rezultatima. Ako budemo takvi, uspjeh neće izostati. Naš zadatak je očuvati stabilnost i pokazati da smo spremni preuzeti odgovornost za Trogir – naglasio je Boban, čestitavši obljetnicu.

Ante Mihanović zahvalio je utemeljiteljima i braniteljima, istaknuvši kako je HDZ donosio ključne odluke u presudnim trenucima hrvatske povijesti – od stvaranja i obrane države do članstva u Europskoj uniji i eurozoni.

Potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić poručio je kako iz Trogira danas odlazi jasna poruka jedinstva i organizacijske snage.

– Politika se na kraju mjeri kvalitetom života građana – u plaćama, mirovinama i komunalnim uslugama. Budite spremni raditi konkretno i odgovorno za dobro Trogira – istaknuo je Ćorić.

Ministar Tonči Glavina naglasio je kako Hrvatska danas bilježi snažne gospodarske pokazatelje, rekordnu zaposlenost i značajna ulaganja, istaknuvši da stabilnost i odgovorna politika donose rezultate. Dodao je kako 36 godina postojanja stranke potvrđuje kontinuitet takve politike – od stvaranja države do današnjeg gospodarskog rasta.

Obljetnica u Trogiru tako nije bila samo prisjećanje na prošlost, nego i snažna poruka budućnosti. Uz više od 300 okupljenih članova, potporu ministara i potpredsjednika Vlade, HDZ Trogir jasno je poručio: organizirani smo, spremni i odlučni preuzeti odgovornost za vođenje grada.