HDZ-ovci se okupili u Vrgorcu: "Kada smo jedinstveni, izbore ne možemo izgubiti"

Hrvatska demokratska zajednica danas je u Vrgorcu obilježila 36. obljetnicu osnivanja stranke u gradu Vrgorcu i vrgoračkom kraju.

Na vrlo posjećenom skupu prvi se, u ime utemeljitelja HDZ-a Vrgorca, obratio Andrija Vukosav, koji je evocirao uspomene na ponosne dane stvaranja stranke i Hrvatske.

Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Vrgorac Rudolf Grljušić, zahvalivši svim hrvatskim braniteljima i utemeljiteljima stranke, istaknuo je kako na temeljima koje su oni postavili nastavljaju raditi za bolju, sigurniju i razvijeniju budućnost.

„Imamo s našim partnerima većinu u Gradskom vijeću Vrgorca, a u sljedećem mandatu imat ćemo i gradonačelnika Vrgorca iz reda Hrvatske demokratske zajednice.“

Župan Blaženko Boban, pozdravljajući okupljene, kazao je:

„Mi moramo biti jedinstveni svugdje, pa i ovdje u vrgoračkom kraju. Kada smo jedinstveni, izbore ne možemo izgubiti. Učinit ćemo sve i u razvoju poljoprivrede jer znamo koliko je to važno za vrijedne ljude vrgoračkog kraja.“

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Ante Mihanović rekao je:

„Zahvalni smo svima koji su u ne baš lakim vremenima stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu i domovinu Hrvatsku. Zato na poseban način želim pozdraviti legendu Domovinskog rata, generala Damira Krstičevića. Sve strateške interese koje smo zacrtali devedesetih ostvarili smo. Danas smo, pod vodstvom Andreja Plenkovića, zemlja koja prosperira i brzo napreduje. Nastavljamo putem uspjeha i služenja našim građanima.“

Na kraju se, kao izaslanik predsjednika HDZ-a i Vlade RH Andreja Plenkovića, obratio general Damir Krstičević, koji je pozdravljen velikim pljeskom:

„Hvala svima koji su stali u obranu Domovine kada je bilo najpotrebnije, hvala braniteljima iz vrgoračkog kraja, hvala vam, dragi prijatelji i suborci. Domovinski rat temelj je današnje suverene i slobodne Hrvatske. Danas mogu s punim pravom reći da je Vlada Andreja Plenkovića napravila velike stvari za Hrvatsku. Ulažu se značajna sredstva u razvoj pobjedničke Hrvatske vojske, na što smo ponosni. Rasle su plaće i mirovine naših građana, a imamo i najveći kreditni rejting u povijesti. Hrvatska je danas sigurna zemlja koja ravnomjerno razvija svaki svoj kraj.“

Prije početka skupa, čelnici HDZ-a, hrvatski branitelji i utemeljitelji položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomenika dr. Franji Tuđmanu.

Obljetnici su nazočili politički tajnik HDZ-a i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader, saborska zastupnica i predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ SDŽ Danica Baričević, tajnik ŽO HDZ-a i saborski zastupnik Ivan Bugarin, državna tajnica i potpredsjednica HDZ-a Split Zrinka Mužinić Bikić, zamjenik župana Ante Šošić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ grada Splita Katarina Šimundža Bešker, županijski vijećnici Petar Bitanga i Božo Čubić, predsjednik HDZ-a Makarske Jure Brkan, predsjednik HDZ-a Podbablja Ante Karin, načelnik Zagvozda Miroslav Gaće, predsjednik HDZ-a Baške Vode Marko Lozić, predstavnik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ SDŽ Kruno Žaper, predsjednik Gradskog vijeća Ljubuškog Tihomir Kvesić, ministar unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Mladen Bebek, gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić te brojni članovi HDZ-a s Makarskog primorja, Imotske krajine i iz Vrgorca.