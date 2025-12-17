HDZ-ovci se okupili na domjenku u Splitu uz želje za mir i zdravlje

U organizaciji Županijske i Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice, u Splitu je održan tradicionalni božićni domjenak, na kojem su se okupili članovi stranke, predstavnici stranačkih zajednica i brojni dužnosnici.

Okupljenima su se tom prigodom obratili Tomislav Šuta, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnik Splita, Ante Mihanović, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, Alen Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, te Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

U prigodnim obraćanjima naglašeni su zajedništvo unutar stranke, dosadašnji ostvareni rezultati te planovi za nadolazeće razdoblje, uz poruku nastavka rada u interesu građana.

Na kraju domjenka sudionici su razmijenili božićne i novogodišnje čestitke, uz želje za mir, zdravlje, obiteljsko zajedništvo, osobno zadovoljstvo te uspješan nastavak političkog i društvenog djelovanja u korist građana, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.