HDZ-ov Stričević odgovorio Puljak: "Cesta se gradi, rješenja postoje – prestanimo s populizmom"

Gradski vijećnik iz redova HDZ-a Bruno Stričević reagirao je na izjavu saborske zastupnice Marijane Puljak da će se "prije izgraditi cesta na Marsu nego brza cesta Split – Omiš". Smatra kako takve poruke ne doprinose rješavanju problema, već građanima donose samo cinizam i dodatno nepovjerenje.

– Takve izjave možda zvuče atraktivno u naslovnicama, ali građanima koji svakodnevno gube sate u prometnim gužvama ne donose ništa osim cinizma i nepovjerenja – poručio je Stričević.

Kritika upućena Puljcima

Stričević je podsjetio da Puljak u svom mandatu na mjestu gradonačelnika Splita, kako kaže, "nije učinio ništa po pitanju brze ceste".

– Nije otvorio nikakvu inicijativu, niti je imao ozbiljan razgovor s Hrvatskim cestama, Županijom ili Vladom Republike Hrvatske. Umjesto da tada pokaže odgovornost i povede rješavanje problema, danas se putem izjava u medijima pokušava stvoriti slika da je sve nemoguće i beznadno. To nije korektno prema građanima Splita i cijele Dalmacije – istaknuo je HDZ-ov vijećnik.

"Projekt je pokrenut i ide naprijed"

Dodao je kako se ne radi o praznim riječima, već o procesu koji je već u tijeku.

– Hrvatske ceste već nude konkretna rješenja i krenule su s realizacijom projekta. Radi se o složenom i dugotrajnom postupku koji uključuje imovinsko-pravne odnose, projektiranje i zahtjevne građevinske zahvate, ali ono što je najvažnije – proces je pokrenut i ide prema naprijed – naglasio je Stričević.

"Brza cesta nije tema za politikanstvo"

Zaključio je da brza cesta Split – Omiš nije pitanje dnevnopolitičkih obračuna, već sigurnosti, mobilnosti i kvalitete života za desetke tisuća građana.

– Vrijeme je da prestanemo s populističkim porukama i da se okrenemo činjenicama: cesta se gradi, rješenja postoje, a odgovornost svih nas je da taj proces ubrzamo i privedemo kraju – poručio je.