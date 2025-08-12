HDZ-ov gradonačelnik: "Pavelić je izmanipulirao Hrvate, prodao im 'm… pod bubrege' te ih prevario, izdao hrvatski narod"

Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika u trećem mandatu i jedan od perspektivnijih mlađih kadrova HDZ-a, dao je Nacionalu politički intervju i u njemu izrazito odrješito osudio fašistički ustaški režim, u osjetljivom vremenu bujanja političkog crnila i relativizacije ustaštva koje je politički nedavno blagoslovio sam vrh HDZ-a, piše taj tjednik .

Franković je u razgovoru jednako oštro osudio i jugoslavenski totalitarizam, ali i bez zadrške iznio civilizacijski važna stajališta da hrvatski narod nije slobodno disao kad je proglašena NDH.

Frankovićeva stajališta na tragu su ideje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. U tom kontekstu istaknuo je da hrvatski narod nije fašistički, a izrazito je važno ono što je izjavio o Anti Paveliću. Franković smatra da je Pavelić izmanipulirao Hrvate, prodao im "m… pod bubrege" te ih prevario, izdao hrvatski narod i svoju vojsku koja je izginula na Bleiburgu i po drugim brojnim jamama, a on se lijepo sklonio u Argentinu i nastavio živjeti kao da se ništa nije dogodilo.

"Reagirao sam oštro jer, oprostite, u kakvom su zajedničkom kontekstu Oluja, Pavelić i Tito?"

Franković je izrazito osudio nove pojave ustaštva, što ostatak vrha HDZ-a u posljednje vrijeme upadljivo izbjegava. U razgovoru za Nacional je istaknuo da Hrvatska nije spremna za poglavnika niti joj poglavnik treba. Franković je jako kritički govorio i o Josipu Brozu Titu.

Tito i Pavelić spomenuti su u najavi dokumentarnog filma Jakova Sedlara "Oluja – hrvatska pobjeda nad pobjedama", zbog čega je Franković zabranio njegovo prikazivanje u službenom dijelu programa grada Dubrovnika u povodu 30. obljetnice Oluje. To je rezultiralo brojnim kritikama s ‘ljute‘ desnice i samog Sedlara. Zašto vam je to zasmetalo, pitala ga je novinarka.

"Reagirao sam oštro jer, oprostite, u kakvom su zajedničkom kontekstu Oluja, Pavelić i Tito? I to plasira Sedlar koji je u vrijeme Domovinskog rata i Oluje bio zbrinut u Hrvatskom narodnom kazalištu. Odjednom je on sada velik i pametan i snima filmove o Oluji uz sljedeći narativ: kaže, mora se razumjeti kontekst Oluje i tu treba staviti Tuđmana, Tita i Pavelića. Koji je to kontekst Oluje? On nije bio vezan uz Nezavisnu državu Hrvatsku koja je pola države izdala i imala rasne zakone. Na što se mi tu trebamo pozivati? Ili, s druge strane, na Jugoslaviju koja je proganjala hrvatski narod. Dakle, to nisu poveznice na koje se itko od nas treba pozivati. Mi tu moramo staviti jasnu distinkciju između onoga što nas vezuje i onoga što nas dijeli. A dijele nas i NDH i Jugoslavija", rekao je Franković, a cijeli intervju pročitajte OVDJE .