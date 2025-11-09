HDZ-ov gradonačelnik: Ono što se događalo u Splitu i Zagrebu je sramota, a Hrvatska se nije stvarala pod 'crnilom'

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković jučer je sudjelovao u otvaranju 29. Državnog sportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a tom se prilikom osvrnuo na aktualna događanja u zemlji. Kako kaže - jer je došlo vrijeme da 'naučimo biti pobjednici, jer to uistinu i jesmo'.

Na samom početku je kazao kako djecu treba učiti da ne mrze druge i drugačije, piše Dubrovački dnevnik.

"Ravnoteža između ponosa i poštovanja, snage i razumijevanja, čini temelj zdravog društva. Našu djecu moramo učiti da vole svoju domovinu, ali i da poštuju druge i drugačije. Da razumiju da sloboda i dostojanstvo nemaju boju ni vjeru, nego da su univerzalne vrijednosti svakog čovjeka. Da se poštovanje nacionalnih manjina ne smije nikada dovoditi u pitanje, sve dok oni s poštovanjem gledaju na našu zemlju i ono što je sveto našem narodu. Jer domoljublje i čovjekoljublje, to su dvije strane iste medalje. Bez ljubavi prema čovjeku, domovina nema smisla, a bez ljubavi prema domovini, čovjek gubi korijen. Zato budimo narod otvorenog srca, čvrstih uvjerenja i mirne ruke, budimo narod koji gradi mostove, a ne zidove. Učimo našu djecu da napadati druge je pogrešno. Čuvati svoje je ispravno", izjavio je.

Potom se osvrnuo i na događanja u Splitu i Zagrebu, osudivši pritom i totalitarne režime iz Drugog svjetskog rata.

"Posljednjih tjedana pojedincima na ruku idu ovi događaji koji su se događali u Splitu i Zagrebu. Mi nismo nasljednici ni ustaša, ni partizana, ni bilo kojih drugih iz Drugog svjetskog rata. Ova domovina nema temelj u ničemu osim u Domovinskom ratu koje je iskonsko polazište hrvatskog naroda, Domovinskom ratu koji je okupio sinove ustaša, partizana i domobrana da se zajedno uhvate za stijeg zajedništva, a to je hrvatski barjak", izjavio je, što je izazvalo veliki pljesak u Kazalištu Marina Držića, gdje je održao govor.

"Crnilo i ustaštvo nisu prijatelji hrvatskog naroda, nego neprijatelji, isto kao što je i crvena zvijezda. I zato, drage braniteljice, branitelji, poštovani časnici i dočasnici, i na vama je da progovorite, i na vama je da osudite jer vaš glas se puno jače čuje nego glas nas političara, a hrvatskom narodu je potrebno da se pošalje jasna poruka da znamo biti pobjednici, jer i to treba znati biti. A sve ono što se događa posljednjih dana ne ide na ruku pobjednicima nego na ruku onih koji su izgubili. Nemojmo dopustiti da budemo oružje u rukama Vučića i ostale ekipe koja upravo s velikom željom, velikim htijenjem i silnom srećom promatraju sve ono što se dogodilo u Splitu prije par dana, ono što je bilo u Zagrebu, a to je naša sramota i tome moramo reći - 'ne, gospodo, mi smo sinovi i nasljednici pravih hrvatskih domoljuba koji su stvoril hrvatsku državu, ne pod crnilom, nego pod crven-bijeli-plavim hrvatskim barjakom'", kazao je u svom govoru.