HARI MATA HARI NA GRIPAMA Poželio sam te se Splite, pomozite mi da se večeras dobro provedemo

Dan žena na splitskim Gripama rezerviran je za koncert bosanskohercegovačke glazbene legende Hari Mata Hari. Koncerti ljubavi" ime je turneje koja obilježava četiri desetljeća glazbene karijere Harija Varešanovića koji iza sebe ima bogato glazbeno iskustvo i veliki broj hitova uz koje su odrasle generacije. Turneja je počela u Virovitici, a nakon Splita, nastupit će u zagrebačkoj Areni. Njegovi glazbeni počeci sežu u daleku 1982. godinu kada se pridružio legendarnoj grupi Ambasadori, čime je započeo njegov profesionalni glazbeni put. Sredinom 80-ih godina, točnije 1985., Hari je okupio bend u kojem i do danas nastupa i bubnjar Izo-Izudin Kolečić.

'Prsten i zlatni lanac', 'Baš ti lijepo stoje suze', 'Volio bih da te ne volim', 'Ružmarin', 'Javi se', 'Strah me da te volim', 'Kad dođe oktobar', 'Svi moji drumovi' i mnogi drugi hitovi, danas su klasici regionalne glazbene scene, te pjesme koje se pjevaju u tišini, ali i u punim dvoranama. O značaju njegove karijere i popularnosti pjesama govori i zanimljivost da su tijekom karijere njegova četiri albuma prodana u više od milijun primjeraka.

Koncert je započeo pjesmo "Ja nemam snage da te ne volim" što je publika dočekala s ovacijama.

- Ne pamtim kad sam zadnji put nastupao u Splitu i vjerujem kako ćemo se večeras jako dobro zabaviti. Sretan vam Dan žena i uživajte, kazao je Hari te nastavio s pjesmom "Idi" i velikim hitom "Ružmarin".

Splićane je počastio i svojom novom skladbom "Odavno si tu u srcu mom" pa se našalio kako mora škicnuti na papir jer još nije zapamtio riječi.

Nakon nje ide svevremenski hit "Lejla", a publiku je rasplesao s hitom " 17 mi je godina".

"Strah me da te volim" zapalio je publiku na Gripama te su upaljeni mobiteli i dašak romantike je okupao dvoranu.

Vrlo emotivan trenutak bio je kad se Hari prisjetio Kemala Montena i njegovog velikog hita "Bacila je sve niz rijeku".

- Uz ovu pjesmu nastale su i opstale velike ljubavi. Idemo večeras svi skupa slaviti ljubav, kazao je.

"Ostala si uvijek ista", poručio je Hari te otpjevao veliki hit Miše Kovača.

- Evo jedna od največe legende ovih prostora, nadodao je.

Dvosatni koncert završio je pjesmom "Ostavi suze za kraj".

-Nadam se kako nećemo čekati dugo da se ponovno družimo. Uživao sam večeras s vama, kazao je Hari na kraju koncerta.