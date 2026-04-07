Hara nova pljačka 'teška' 15 milijardi eura, na meti su i Hrvati

U velikoj prijevari na bjelovarskom području 70-godišnjak je ostao bez 520 tisuća eura kada je povjerovao lažnom članku.

Ostavio je svoje podatke, malo po malo uplaćivao dok nije ostao bez svega. U lažnom oglasu koristili su lik premijera Andrej Plenković koji poziva građane na ulaganje u dionice, naftu i zlato tvrdeći da se tako on obogatio.

Iza svega moguće stoji organizirana skupina kriminalaca koji se nalaze izvan Hrvatske pa je teže ući u trag krivcima.

No, bilo je primjera u praksi kada su u nekim od akcija Europola uspjeli i raskrinkati organizirane skupine, piše Net.hr.

Kako se zaštititi od prijevara?

Stručnjaci uvijek upozoravaju da se ne vjeruje svemu što se vidi na internetu, da treba dva puta provjeriti i ako se nešto čini predobro da bi bilo istinito, onda vrlo vjerojatno to ni nije istinito.

Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku sigurnost, potvrdio je da su prevaranti posljednje dvije godine jako napredovali.

"Napredak je ogroman generativne umjetne inteligencije pomoću koje je moguće stvoriti lažne osobe koje djeluju kao prave. Ovdje posebno ističemo političare i u Hrvatskoj imamo cijelu pojavu raznih političara i poznatih osoba koje reklamiraju određene proizvode, pa isto tako i investicije", rekao je.

Na meti stariji ljudi

Na meti su često stariji ljudi, od 60 ili 70 godina. "To je zanimljivo jer je i FBI pokazao da su starije osobe, oni iznad 60 godina, statistički podložniji prijevarama zato jer dolaze iz nekog drugog doba. Oni nisu digitalno pismeni, nisu ni financijski pismeni. Odrasli su u doba kada se moglo vjerovati medijima i nije bilo toliko dezinformacija na sve strane, tada jednostavno život je bio drugačiji. I sada je problem da dolaze ovakve prijevare na koje vrlo lako nasjedaju", rekao je.

Komentirao je slučaj s početka priče, 70-godišnjaka s područja Bjelovara koji je nasjeo na lažni oglas premijera Plenkovića i ostao bez više od pola milijuna eura.

Transnacionalni kriminal

Ovaj stručnjak smatra da je nemoguće doći do tih kriminalaca. "Ovo je nemoguće. Ovdje se prije svega radi o transnacionalnom kriminalu, odnosno organizacijama iz jugoistočne Azije. Tu govorimo o Mianmaru, Lagosu, Kambodži gdje su ogromni scam centri koji varaju cijeli svijet. Morate znati da je ovo jedno ogromno tržište, znači ova prijevara koja se desila poznata je pod imenom 'Pig Butchering', odnosno 'tovljenje svinja', što jako ružno zvuči, ali kriminalci rade sve da izvuku sav novac iz čovjeka gdje mu stvaraju jedan psihološki efekt u glavi gdje čovjek vjeruje, dolazi do te kognitivne disonance gdje mi vjerujemo samo ono što želimo vjerovati i gdje se stvara takav utjecaj na naš mozak da je jednostavno nastala paralelna realnost u kojoj smo mi vrlo racionalni i u kojoj mislimo da smo mi u biti investitori, a ne žrtva", naveo je.

Industrija 'teška' 15 milijardi eura

Kaže da je to veliki problem i da je to industrija koja na godinu otprilike 15 milijardi eura vrijedi u cijelom svijetu. "Europa oko toga čini 20 do 30 posto, to je na nekoj dnevnoj razini otprilike nekih pet do deset milijuna eura odlaze samo na ovakvu vrstu prijevara."

Kaže da misli da je nemoguće vratiti ovako izgubljen novac. "To su novci koji su već otišli. Teško je to vratiti", rekao je.