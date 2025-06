Hana Huljić Grašo objavila fotografiju kćeri Albe, jedan detalj privukao je pažnju

Supruga pjevača Petra Graše, glazbenica Hana Huljić Grašo, na Instagramu je objavila fotografiju kćeri Albe, koja će u srpnju napuniti tri godine. Fotka je nastala u školi stranih jezika u Splitu, u kojoj Alba uči engleski jezik. Pažnju je privukla njezina frizura s pletenicom koja je oduševila pratitelje.

Osim kćeri Albe, Hana i Petar imaju sina Tonija kojeg su dobili krajem prošle godine. Hana je nedavno za Story progovorila o majčinstvu.

'S drugim djetetom sam malo pametnija, jer sam naučila da je OK ako ga ostavim malo na čuvanje. S prvom curom nije bilo jednostavno. Stalno sam imala osjećaj grižnje savjesti ako nisam s njom. Onda sam shvatila da se te grižnje savjesti zapravo nikad ne mogu otarasiti. Sad je to prešlo u misli da, ako sam s jednim, možda nisam dovoljno s drugim, no imam potrebu otići negdje sama i barem jednom tjedno napraviti nešto za sebe', rekla je.

'Svaki dan kad se pogledam u ogledalo, budem blijeda, raščupana. Jedan dan mi je svejedno, a drugi želim ići negdje, želim se srediti. Svaki dan je neka nova borba. Dosta i hormoni utječu na to. Ja uvijek kažem da sam hodajući hormon. Ili sam živčana ili sam super volje. Ne bih voljela biti takva, ali sam shvatila da je to jednostavno tako. S vremenom se to malo smiruje, ali i dalje vidim da još nisam sva svoja. Prvo, teško sklapam rečenice zato što ne spavam. Ne spavam već tri godine i treba mi više fokusa, čekam da se počnem vraćati na svoje staro. Rad od kuće mi se nije pokazao učinkovitim, lakše mi je otići u studio. Još uvijek se učim i borim s tim. Meni se teže odvojiti od djece jer sam s njima svaki dan. Kod kuće je stvarno najljepše, ali lijepo je i promijeniti sredinu', dodala je.

Ispričala je i kako se njezina kći Alba odnosi prema mlađem bratu Toniju.

'Ona će sad tri godine za dva mjeseca i još je premala, ali ima cijeli dijapazon emocija. Prvenstveno joj je bilo jako čudno kad je vidjela tu bebu. Nije mogla uopće povezati da je to beba koja je do maloprije bila mami u trbuhu. I naravno više mama nije bila 100 % posvećena njoj. Krenuli su ti neki tantrumi. Međutim, nikad nije pokazala neko nasilje prema bratu, što mi je bilo najbitnije. Uvijek je nježna, ali s obzirom na to da su joj 2,5 godine, ta nježnost nikad nije prava nježnost, nego je to opasna nježnost. Ako ga ide poljubiti, jako će ga poljubiti. Ako ga ide pomaziti, stisnut će ga jako. Tako da cijelo vrijeme moram paziti i gledati kada su u istoj prostoriji, ali generalno vidim da ga voli. I on najviše voli nju. Njoj se najviše smije', otkrila je.