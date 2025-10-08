Halidov sin se oprostio od voljenog oca: "S ponosom ću nositi tvoje prezime..."

Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvoj Belminu. Dirljivim riječima uz obiteljsku fotografiju Dino Bešlić oprostio se od oca Halida, koji je preminuo u utorak nakon kratke i teške bolesti.

U istom dahu obećao je da će ostati vjeran njegovim vrijednostima i s ponosom nositi prezime koje mu je ostavio.

- Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - stoji dalje u Dininu oproštaju.