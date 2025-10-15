Halid je prije smrti imao jednu želju...

Halid Bešlić pokopan je u ponedjeljak na sarajevskom gradskom groblju Bare.

Njegov grob ne nalazi se u Aleji velikana, već na sredini groblja. Kako je ispričao radnik Rusmir, koji je prisustvovao pripremama mjesta ukopa, Halid je prije samo mjesec dana posjetio Bare i izrazio posebnu želju.

"Tražio je da, kada dođe vrijeme, bude sahranjen tamo gdje su obični ljudi. Nije želio nikakve privilegije, nikakva posebna mjesta", rekao je Rusmir, prenosi Exkluziva.ba.

Počiva pored Kemala Montena

Halid počiva pored svog kolege Kemala Montena s kojim je za života bio nerazdvojan. Halid i Kemal bili su veliki prijatelji. Halid je s njim htio snimiti duet, međutim to se nije ostvarilo. "Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan", rekao je Halid prije nekoliko godina za medije.

Emotivni oproštaj

Halida su na vječni počinak ispratili deseci tisuća ljudi iz cijele regije i svijeta. Emotivni oproštaj bio je ispunjen tišinom, suzama, ali i pjesmom, kada je mnoštvo acappella zapjevalo njegovu Romaniju.

Oproštaj od voljenog pjevača započeo je emotivnom komemoracijom u sarajevskom Narodnom kazalištu, gdje su se od njega oprostili prijatelji i kolege, a posebno dirljivi bili su govor Dine Merlina i izvedba Dražena Žerića Žere. Nakon toga, u haremu Gazi Husrev-begove džamije klanjana je dženaza.

Nakon dženaze, tužna povorka krenula je kroz Ferhadiju te se kod Vječne vatre uključila na glavnu ulicu, krećući se prema groblju Bare. Na groblju, gdje su deseci tisuća ljudi stigli s cvijećem, vladala je tišina. Klanjana je još jedna dženaza, nakon koje je započeo ukop. Procjenjuje se da se u Sarajevu okupilo i do 150.000 ljudi kako bi odali počast glazbeniku.