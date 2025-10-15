"Halid Bešlić je moj glazbeni ćaća" – Tko je mladić koji je svojim emotivnim nastupom osvojio srca Splićana na ispraćaju Halida Bešlića?

Već više od sedam dana cijeli svijet ujedinila je smrt glazbene legende Halida Bešlića. Kralj narodne glazbe, čiji je glas bio utjeha, snaga i ponos mnogih generacija, ovog je ponedjeljka u Sarajevu ispraćen na vječni počinak.

U tjednu koji je iza nas, ljubitelji Halidova opusa spontano su se okupljali po trgovima kako bi pjesmom i emocijom odali počast ovom velikom glazbeniku i humanitarcu. Glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu pozvao ljude širom svijeta da izađu u nedjelju u 17 sati na trgove u svojim gradovima te na taj način odaju počast ovoj istinskoj legendi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

I Split je tog dana disao za Halida Bešlića, pa se na splitskoj Pjaci okupilo i staro i mlado kako bi pjesmom i emocijama obilježili njegov doprinos domaćoj glazbi. Halidove pjesme nisu samo note – one su uspomene utkane u svaki kutak svijeta, u svaki kutak naših srca.

Točno u 17 sati okupljenima na Pjaci obratili su se organizatori skupa te minutom šutnje odali počast glazbenoj legendi. S prvim taktovima Halidovih pjesama koje je puštao DJ, među okupljenima se istaknulo jedno poznato lice. Splitski zet, kako ga od milja zovu, Bojan Pavlović, sramežljivo i vidno emotivan prihvatio je ponuđeni mikrofon te zapjevao Halidove najveće hitove. Okupljeni su pljeskom podržali njegov nastup, a Bojan je u suzama nastavio nizati hit za hitom.

"Halid mi je bio kao drugi otac", rekao je tada Bojan, vidno potresen.

Tko je momak koji je svojim glasom razgalio srca okupljenih na splitskoj Pjaci, pitali su se mnogi te tople listopadske večeri. Tragom njegova nastupa i mi smo poželjeli saznati nešto više o Bojanu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Split i oko Splita (@split_i_oko_splita)

Bojan je rođen u Kragujevcu, ali već nekoliko godina sa suprugom i djecom živi u Splitu.

"Moram priznati kako je istina ono što govore – Split je najljepši grad na svijetu. Neizmjerno sam zahvalan i sretan što su me ljudi primili i prihvatili kao splitskog zeta, a i kao glazbenika, kao da sam ovdje rođen", priča nam Bojan.

Njegova glazbena karijera počela je još u djetinjstvu, kada je uz pjevanje svirao i harmoniku. Sudjelovao je na nekoliko glazbenih natjecanja kao što su Pinkove zvezde i zvezdice, Zvezde granda i Superstar.

"Glazba je moja velika ljubav. U djetinjstvu sam svirao harmoniku, ali ipak je prevagnula ljubav prema pjevanju. U Zvezdama granda osvojio sam 8. mjesto u sezoni 2019./2020., i to iskustvo mi je puno pomoglo u mojoj glazbenoj karijeri. Nakon showa snimio sam svoju drugu pjesmu Naslednik, koja danas broji preko 11 milijuna pregleda na YouTubeu. Prije toga snimio sam pjesmu sa svojom sadašnjom suprugom Nikolinom Pavlović, za koju glazbu, tekst i aranžman potpisuje poznati skladatelj Ernest Pelaić – autor i mojih kasnijih pjesama. Do sada sam snimio ukupno osam pjesama, a najnovija je Ako treba, koja je objavljena prije nekoliko dana i već ima 300.000 pregleda na mom YouTube kanalu", pojašnjava nam Pavlović.

Kako kaže, za njega je posebno emotivan bio nastup za Halida Bešlića na Pjaci jer je Split tih dana bio pun duše i emocija.

"Vjerujte, emocije su me svladale i kapnula je i koja suza jer sam zaista veliki štovatelj Halida Bešlića. Na Pjacu sam došao sa suprugom Nikolinom, ali su me neki ljudi prepoznali, spontano pogurali u prvi red i dali mi mikrofon. Ovim putem želio bih zahvaliti organizatorima, divnim ljudima – Dolores Crljen, Gordani Brljević, Josipi Milas, Aniti Leko te Anti Plazibatu, koji su omogućili da se svi zajedno okupimo i zapjevamo bezvremenske hitove Halida Bešlića. Hvala vam od srca. Također, želim zahvaliti svim ljudima na Pjaci koji su došli emocijom i pjesmom ispratiti našu glazbenu legendu, ali i što su podržali moj nastup koji je bio od srca, pun emocija, i vjerujem da su ljudi to i osjetili. Bila mi je velika čast što sam mogao zapjevati Halidove hitove, jer mi je on u glazbenom smislu bio kao ćaća", pojašnjava.

Još mnogo prije nego što je saznao za Halidovu bolest, Pavlović je na svom TikToku (bojaninina) redovito pjevao Halidove hitove, a publika ga je podržavala.

"Ovim putem želim od srca zahvaliti Enisu Bešlagiću, koji je svojim srcem i energijom pokrenuo cijelu ideju i povezao gradove oko organizacije događaja posvećenih Halidu. Nakon moje nove pjesme planiram objaviti novi singl, koji će po emociji i stilu podsjećati na Halidov opus. I najveća hvala ljudima koji su me podržali toga dana, kao i svima koji me svakodnevno prate, podržavaju i vjeruju u moj rad. Vaša ljubav i podrška daju mi snagu da idem dalje, da stvaram i da svaku pjesmu otpjevam iz duše – za vas", zaključio je Bojan.

Halid Bešlić, pjevač koji je bio simbol jedne ere, živjet će u našim srcima i životima dok god njegova pjesma živi, dok god se njegovi bezvremenski hitovi budu izvodili. Vjerujemo kako će mlade glazbene nade, poput Bojana Pavlovića, nastaviti gajiti ljubav prema Halidovim pjesmama te ih izvoditi na svojim nastupima.

Halidov glas i dalje će živjeti među nama – u svakom osmijehu i stihu koji će nas pratiti kroz život.