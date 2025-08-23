Halid Bešlić hitno hospitaliziran, zbog bolesti otkazao koncert

Zdravlje legendarnog pjevača Halida Bešlića posljednjih je dana ozbiljno narušeno, a o tome svjedoči i njegov nedavni koncert održan u Banjoj Luci prije šest dana.

Tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po sceni te je veći dio koncerta proveo sjedeći na stolici. U jednom je trenutku publici priznao da se ne osjeća dobro.

- Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi - rekao je pjevač, što je izazvalo gromoglasan pljesak podrške, piše 24sata.

Kako prenose regionalni mediji, Bešlić je hitno hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazi na Odjelu nefrologije. Zbog zdravstvenih problema bio je primoran otkazati koncert u Gradačcu koji je bio planiran za srijedu, 27. kolovoza.

Organizatori su potvrdili da će publika dobiti novu priliku za druženje s omiljenim izvođačem čim mu se zdravstveno stanje popravi.

- Nažalost, dužni smo obavijestiti publiku da je koncert Halida Bešlića otkazan iz zdravstvenih razloga. Iako je postojala velika želja da se nastupi prve sajamske večeri, Halid je u ovom trenutku primoran posvetiti se svome zdravlju i procesu rehabilitacije. Uvjereni smo da će nova prilika za susret doći uskoro - stoji u priopćenju menadžmenta.

Podsjetimo, Bešlić se i ranije suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon teške prometne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pjevaču je ugrađen stent, a već dulje vrijeme boluje i od dijabetesa. Zbog svega toga njegovo zdravstveno stanje zahtijeva stalnu pažnju i oprez.

Halid Bešlić početkom godine najavio je i svoj veliki koncert u zagrebačkoj Areni. Legenda sevdaha i rado viđeno regionalno lice trebao bi nastupiti 20. prosinca čime bi upisao svoj sedmi koncert u toj dvorani.