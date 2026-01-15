HAK upozorava vozače: Pješak na A1 i otežani uvjeti na cestama

Hrvatski autoklub izvijestio je o neuobičajenoj i opasnoj situaciji na autocesti A1, gdje je uočen pješak između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, te pozvao vozače na dodatni oprez. Istodobno, zbog prometne nesreće u Ludbregu obustavljen je promet na raskrižju državne ceste DC2 i županijske ceste koja vodi prema Selniku.

Vozačima dodatno otežavaju nepovoljni vremenski i cestovni uvjeti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok magla na pojedinim dionicama u unutrašnjosti smanjuje vidljivost. U jutarnjim i večernjim satima moguća je i poledica. Na Jadranskoj magistrali, kao i na cestama u gorskim područjima, postoji opasnost od odrona.

HAK savjetuje prilagodbu brzine i načina vožnje stanju na cestama te održavanje dovoljnog sigurnosnog razmaka. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se povremeno stvaraju gužve. Na dionicama s radovima i privremenom regulacijom prometa mogući su kraći zastoji i kolone.