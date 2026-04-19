HAK upozorava: Srna na autocesti, mogući zastoji na brzoj cesti Solin–Klis i Jadranskoj magistrali

Na većini cesta u Hrvatskoj promet se odvija bez posebnih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Ipak, vozači se pozivaju na dodatni oprez jer su, ovisno o gustoći prometa, mogući zastoji i kolone u zonama radova. Posebno se to odnosi na Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka, brzu cestu Solin–Klis (DC1) te pojedine dionice Jadranske magistrale (DC8).

Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zabilježen je i jedan izvanredni događaj u prometu – na autocesti A3, kod odmorišta Sava jug u smjeru Lipovca, na kolniku se nalazi životinja (srna). Promet se na toj dionici odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća, no zabilježena je jedna izmjena u redu plovidbe. Tako će 21. travnja trajekt iz luke Split za luku Stari Grad isploviti u 21:30 sati, umjesto u uobičajenih 20:30 sati.