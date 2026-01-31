HAK upozorava: Prometna nesreća i kvar vozila usporavaju promet na A1

Prema izvješću Hrvatskog autokluba objavljenom u 8:35 sati, promet se na većini cesta odvija uz otežane uvjete zbog vremenskih prilika i izvanrednih događaja na autocesti A1.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti postoji opasnost od poledice. Ponegdje se pojavljuje i magla, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez te prilagodba brzine i načina vožnje stanju na cestama.

Na autocesti A1 zabilježena su dva izvanredna prometna događaja. U tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, nalazi se vozilo u kvaru. Promet se na tom dijelu vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Drugi događaj odnosi se na prometnu nesreću na autocesti A1 na 315. kilometru između čvorova Šibenik i Skradin, u smjeru Zagreba. Zbog nesreće se promet odvija jednom prometnom trakom, također uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Iz HAK-a pozivaju vozače na strpljenje i povećan oprez, posebno na dionicama gdje su na snazi privremena ograničenja prometa.