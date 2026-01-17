HAK upozorava: Magla, poledica i nesreće otežavaju, nesreća na Jadranskoj magistrali

Prema izvještaju Hrvatskog autokluba (HAK) objavljenom u 7.24 sati, jutros su na većini prometnica zabilježeni nepovoljni uvjeti za vožnju. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura postoji mogućnost stvaranja poledice, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na pojedinim dionicama dodatni problem stvara magla koja smanjuje vidljivost, dok se na cestama koje prolaze kroz usjeke i brdska područja upozorava i na mogućnost odrona.

Iz HAK-a apeliraju na vozače da vožnju prilagode uvjetima na cestama, smanje brzinu, održavaju veći sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Promet je jutros otežan i zbog nekoliko izvanrednih događaja. Na državnoj cesti DC8 u Bakru promet se odvija uz privremenu regulaciju zbog prometne nesreće. Na državnoj cesti DC1 kod mjesta Prijeboj vozi se otežano jednim prometnim trakom zbog teretnog vozila u kvaru. Istodobno, promet je u potpunosti prekinut na županijskoj cesti ŽC3136 Ilovski Klokočevac – Veliki Zdenci zbog izvanrednog prijevoza, a vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac preko Hercegovca.

Vozačima se preporučuje da prije polaska prate najnovije prometne informacije i planiraju put uz dodatni oprez, posebno u jutarnjim satima kada su uvjeti na cestama najnepovoljniji.