HAK otkriva: Gužve na granicama sve češće – novi EES sustav, zabrane za kamione i autobuse te preusmjeravanja prometa dodatno usporavaju prijelaze

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je pregled najvažnijih promjena i ograničenja na graničnim prijelazima i državnim cestama – od uvođenja novog EU sustava ulaska/izlaska (EES), do zabrana za teretna vozila i autobuse na pojedinim mostovima te povremenih zatvaranja i preusmjeravanja prometa.

Novi EU sustav EES: Tko daje biometriju, a tko ne?

Kako otkriva HAK, novi sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na pograničnim prijelazima koji su temeljem ugovora Hrvatske i BiH privremeno određeni za međunarodni promet. Riječ je o sustavu koji automatski bilježi osobne podatke, podatke o putnim ispravama te datume i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i eventualna odbijanja ulaska u Hrvatsku, odnosno schengenski prostor.

Prvi ulazak: Otisci prstiju i fotografija lica

Prema informacijama koje je objavio HAK, prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno u EU, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave. Podaci se pohranjuju u sustav i koriste pri svakom sljedećem prelasku granice. Kod idućih prelazaka, utvrđivanje dosjea provodit će se usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sustavu, što bi trebalo povećati razinu sigurnosti.

HAK naglašava da se sustav ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani i ostali građani EU koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj trećoj zemlji i dalje prelaze granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice – bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru EES-a.

Zabrane i ograničenja na mostovima: Gdje ne mogu teretna vozila i autobusi?

HAK u svojoj objavi navodi i više prometnih ograničenja koja su posebno važna za teretna vozila, prijevoznike i autobusne linije.

Do 31. prosinca 2026. na državnoj cesti DC213, na mostu Erdut II (granični prijelaz Erdut – Bogojevo), na snazi je zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Od 19. lipnja na državnoj cesti DC214 preko mosta Gunja – Brčko (GP Gunja, RH – Brčko, BiH) zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse. Obilazni pravac za teretna vozila i autobuse ide preko državne ceste DC55 na granični prijelaz Županja (RH) – Orašje (BiH), objavio je HAK. Preko mosta Ilok – Bačka Palanka dopušten je promet vozilima najveće dopuštene mase do 24 tone. Uz to, zabranjuje se stvaranje kolona na mostu, a brzina kretanja ograničena je na 30 km/h.

HAK upozorava da se povremeno zatvara cesta koja vodi od GP Slano, na području BiH, iako je sam granični prijelaz otvoren za promet. Od 3. srpnja 2023. moguć je međunarodni promet preko pograničnog graničnog prijelaza Slivno – Drinovačko Brdo, stoji u HAK-ovim informacijama.

Granični prijelazi Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila, navodi HAK. HAK podsjeća i na slovenska pravila: izmjenom pravilnika o ograničenju cestovnog prometa u Sloveniji, koji je stupio na snagu 30. prosinca 2021., zabranjuje se promet teretnih vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona nedjeljom i praznicima od 08:00 do 22:00 sata. Vozače se posebno upozorava da, s obzirom na navedenu odredbu, ne prometuju prema cesti DC6 relacijom Ribnik – Jurovski Brod nedjeljom i praznicima do 22 sata.

Na mostu GP Pribanjci – Vinica (Slovenija) na državnoj cesti DC204 u mjestu Pribanjci, zabranjen je promet za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona – do 31. prosinca 2025.

Srbija: povremene zabrane tranzita preko Šida/Tovarnika, preusmjeravanje na Bajakovo

Zbog preopterećenosti prometne infrastrukture, kako otkriva HAK, Republika Srbija povremeno uvodi zabrane vožnje tranzitnim pravcem (od 13. lipnja 2023.) za promet teretnih vozila preko GP Šid/Tovarnik. U tim slučajevima promet se preusmjerava na GP Bajakovo.

HAK napominje da su obavijesti MUP-a o čekanjima na graničnim prijelazima podložne čestim promjenama, a pristup kamerama omogućen je putem web stranice Hrvatskog autokluba. No, zbog problema s telekomunikacijskom vezom, pristup kamerama na graničnom prijelazu Bajakovo povremeno može biti onemogućen, upozorava HAK.