Hajduku suđen pa poništen penal

Hajduk danas od 21 sat igra utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je na poluvremenu 0:0. Torcida je do 19. minute bacala topovske udare u gotovo pravilnim intervalima i nije navijala, a od 21. su do 40. minute poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“, a onda su promijenili tekst u „Igrajte, pi*kice!“ do kraja poluvremena, a tim su riječima ispraćeni u svlačionicu.

U 48. je minuti Pukštas pao nakon duela s T. Božićem koji je kopačkom igrao na nogu mladog veznjaka. Erceg je odmah pokazao na bijelu točku, a nakon dvije minute otišao je pogledati snimku i poništio je penal.