Hajdukovi pioniri i kadeti bolji od Solina

Hajdukovi pioniri na terenu s umjetnom travom u susjednom Vranjicu su odigrali utakmicu 13. kola 1. HNL protiv Solina. Momčad trenera Roka Španjića ostvarila je pobjedu od 2:0.

Bijeli su rano došli u vodstvo, već u 5. minuti Anthony Tukić, svladao je domaćeg vratara Tomu Peljića, a s minimalnim vodstvom gostiju otišlo se na odmor.

Nakon 11 minuta igre u nastavku, najbolji strijelac Hajduka Toma Vukas je svojim osmim pogotkom u sezoni postavio konačan rezultat ovog susreta.

PIONIRI: Solin - Hajduk 0:2 (0:1) 1. HNL – 14. kolo Stadion: Vranjic Sudac: Karlo Marić (Split) Strijelci: 0:1 Tukić (5), 0:2 Vukas (56) Hajduk: Vi. Mihanović (od 84. Vukušić), Sumić, Letica, Ercegović, Milun, Bijedić (od 84. Matas), Burić, (od 68. Meter), Vj. Mihanović (od 77. Karabatić), Žilić, (od 68. Norac Kljajo), Vukas (od 84. Tomas), Tukić (od 77. Prusina)

Utakmica kadeta završila je identičnim rezultatom, ali domaćin je dugo odolijevao Hajdukovim napadima i sve do 51. minute držao neodlučen rezultat bez pogodaka.

Tada je domaćeg vratara Josipa Šarića svladao Adam Huram, a konačnih 0:2 postavio je u finišu utakmice Josip Perajica, samo minutu nakon što ga je trener Frane Lojić uveo u igru.

KADETI: Solin - Hajduk 0:2 (0:0) 1. HNL – 14. kolo Stadion: Vranjic Sudac: Ante Znaor (Split) Strijelci: 0:1 Huram (51), 0:2 Perajica (83) Hajduk: Pandurić, D. Plaminskyi (od 87. Gudelj), Pasagić, Šimović, Šatalić, Krešić, Huram (od 82. Perajica), Matko, Alujević, Špičko (od 75. Savchenko), Ruso (od 87. Katuša)