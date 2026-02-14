„Hajdukovci“ svladali Zagrepčane i zasjeli na tron. Može li Dugopolje do najvišeg ranga?

U derbiju 18. kola drugog ranga hrvatskog nogometa, na Stadionu hrvatskih vitezova u Dugopolju, istoimeni domaćin svladao je zagrebački Rudeš uvjerljivim rezultatom 3:1. Dugopoljci su ovom pobjedom na sjajan način otvorili proljetnu kampanju prvenstva i poslali jasnu poruku konkurenciji – u nastavku sezone ciljaju na vrh.

Uz aktivan zimski prijelazni rok i nekoliko zvučnih imena u kadru, među kojima se možda ponajviše ističu neki bivši prvotimci Hajduka, momčad trenera Harija Vukasa s pravom se može smatrati ozbiljnim kandidatom za ulazak u elitni razred hrvatskog nogometa.

Tijek utakmice

Dugopolje je povelo već u 13. minuti kada je mrežu zatresao Josip Balić i rano usmjerio susret u korist domaćih. Rudeš je uzvratio točno 20 minuta kasnije pogotkom Karla Kamenara, koji je vratio stvari na početak, ali samo nakratko. Već u 36. minuti Mijo Caktaš, bivši kapetan Hajduka i nekadašnji najbolji topnik HNL-a, ponovno dovodi domaćine u vodstvo i postavlja rezultat prvog poluvremena.

Konačnih i uvjerljivih 3:1 postavio je mladi 18-godišnji Stipe Mušura u 79. minuti, svega nekoliko trenutaka nakon ulaska u igru. Time je potvrđena velika i iznimno bitna pobjeda Dugopolja protiv do tada vodeće momčadi lige i upisana su tri boda koja protiv izravnog konkurenta, žargonski rečeno, vrijede dvostruko.

Nakon susreta, trener Dugopolja Hari Vukas bio je zadovoljan prikazanim:

“Nije lako igrati protiv Rudeša, nisu slučajno na vrhu, ali nismo ni mi. Prvo poluvrijeme bilo je sjajno. U nastavku smo znali da će preuzeti inicijativu, no momci su to izgurali na pravi način.”

Posebno je istaknuo doprinos bivše hajdukove desetke:

“Mijo Caktaš zabio je gol i odigrao cijelu utakmicu, ali to nije slučajno. Otkako nam se pridružio jako je motiviran i spreman. Presretan sam što ga imam jer je produžena ruka trenera na terenu.”