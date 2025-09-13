Hajdukovci nakon poraza nisu otišli do Torcide. Evo kako su ih pozdravili

Nakon reprezentativne pauze u sklopu šestog kola Hajduk SuperSport HNL-a Hajduk je od 17 sati gostovao kod Varaždina. Splićani su nakon pet odigranih utakmica bili na 13 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo, dok je Varaždin u utakmicu ušao kao četvrti s osam bodova manje. Kod Bijelih su se Bamba i Pajaziti našli na klupi, a Almena je debitirao.

Aleksa Latković načeo je mrežu Hajduka već u petoj minuti, a samo tri minute kasnije nesretni autogol Ivice Ivušića donio je Varaždinu prednost od 2:0. Bio je to prvi poraz Splićana ove sezone, dok su domaćini upisali drugu pobjedu i popeli se na treće mjesto ljestvice SuperSport HNL-a.

Nakon završetka susreta igrači Hajduka nisu prišli Torcidi, koja ih je bodrila s gostujuće tribine, već su ih pozdravili iz sredine terena i odmah otišli put svlačionice.