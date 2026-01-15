Hajdukovac danas trebao biti na liječničkom u Milanu, ali i dalje je u Splitu

Hajduk i Inter u srijedu su dogovorili i posljednje detalje transfera Branimira Mlačića (18). Splićani bi od kluba iz Milana trebali dobiti 5,5 milijuna eura, moguće bonuse vezane uz Mlačićeve nastupe u Interu vrijedne 2 milijuna eura, te 20 posto od sljedeće prodaje Mlačića. Na sve to je dogovoreno i da će Mlačić proljetni dio sezone ostati u Hajduku kao posuđeni igrač, pišu Sportske novosti.

Zato je Hajduk u srijedu neposredno uoči prijateljske utakmice s Posušjem javio treneru Gonzalu Garciji da Mlačića neće imati na dispoziciji. Talentirani stoper trebao se već jučer predvečer zaputiti prema Milanu i tamo tijekom današnjeg dana obaviti liječnički pregled. Međutim, to se nije dogodilo, Mlačić je i dalje u Splitu, nastavit će trenirati s Hajdukom.

Gdje je problem? Mladog stopera u pregovorima s Interom zastupa obitelj. Otac Ivica od prvog je dana bio oduševljen interesom tako velikog kluba kao što je Inter, ali jednako tako i vrlo čvrsto na zemlji glede statusa koji njegov sin može imati u momčadi koja je u neupitno krugu 15 najjačih na svijetu. Otac je stoga od Intera tražio razvojni program za svog sina, svjestan da stoper s 18 godina ne može biti ozbiljan kandidat za minutažu u klubu Interove razine. Ni Joško Gvardiol s 18 godina ne bi bio ozbiljan kandidat za minutažu u Interu, pa ne može to biti ni Mlačić.

Interovi predstavnici odlučili su stoga Mlačića ostaviti sljedećih šest mjeseci u Hajduku, računajući da je to najbolje za njega, s idejom da će mu na ljeto pronaći novi klub u kojem će se nastaviti razvijati. Međutim, Talijani nisu precizirali o kojem se klubu radi i zato je obitelj Mlačić prolongirala svoj put u Milan. Samo je ta stavka ostala otvorena. Hajdukova je odšteta dogovorena, kao i Mlačićeva plaća, te svi mogući bonusi koji idu uz nju. I svi su presretni dogovorenim iznosima. Sad je još na Interu da pronađe odgovarajući klub u kojem će Mlačić nastaviti igrati od ljeta, ali kao važan igrač u svlačionici.

Mlačić bi se danas tako umjesto u Milanu trebao ukazati na treningu Hajduka. Doznajemo da su i Branimir i njegova obitelj iznimno mirni, uvjereni da se transfer dogovoriti i da će na koncu svi biti zadovoljni. Prijelazni rok u Italiji traje do 2. veljače, tako da Inter ima više od dva tjedna kako bi Mlačiću prezentirao kompletan razvojni put na kojem obitelj inzistira od prvog dana.

Istina je da nekoliko europskih klubova pažljivo promatra pregovore na relaciji Hajduk - Inter - Mlačić, te da će odmah reagirati padne li kompletan posao u vodu, ali nikome to za nije želja. Inter hoće Mlačića, Hajduk je prezadovoljan transferom i činjenicom da svog igrača prodaje u veliki klub, a i obitelj je sretan sa svime što joj je Inter ponudio, posebno s opcijom da Branimir do ljeta ostaje na Poljudu. I čim se riješi ime kluba u kojem bi Mlačić trebao igrati od ljeta - transfer će se realizirati.