Hajdukova legenda: "S Varaždinom su odigrali lošu utakmicu, lopta te neće nagraditi"

Nakon odigranog 15. kola, posljednjeg prije velikog derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, došlo je do promjene na vrhu tablice HNL-a.

Nakon odigranog 15. kola, posljednjeg prije velikog derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, došlo je do promjene na vrhu tablice HNL-a.

Osim tih rezultata Plavih i Bijelih, u HNL-u se u netom odigranom kolu događalo puno toga zanimljivoga, o čemu je RTL popričao s Tomislavom Bušićem, proslavljenim napadačem koji je bio najbolji strijelac Hajduka u sezoni 2004./2005. kada je momčad s Poljuda posljednji put bila prvak Hrvatske.

"Hajduk je protiv Varaždina odigrao jako lošu utakmicu do tog gola koji su nam oni praktički poklonili. Kad su imali igrača više, morali su stisnuti, imali su šanse, ali na kraju te lopta neće nagraditi i ući u gol", rekao je pa se osvrnuo na utakmicu kojom je Dinamo preuzeo vrh tablice:

"Dinamo je kontrolirao utakmicu, Gorica nije imala ništa. Dinamo je praktički zabio iz dva šuta u okvir. Gorica se cijelo vrijeme branila, nisu pokušali ići prema naprijed, nešto su pokušavali, ali nisu uspjeli ništa ozbiljnije napraviti."

Standings provided by Sofascore