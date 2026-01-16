Hajduk želi mladog Slovenca koji je jučer zabio Dinamu?

Dinamo je u četvrtak na Maksimiru poražen od austrijskog Hartberga 2:1, a prvi gol za goste zabio je Slovenac Benjamin Markuš u 15. minuti. To je igrač za kojeg se zanima Hajduk. Iako je susret bio zatvoren za javnost, ne isključujemo mogućnost da je netko od Bijelih bio na stadionu kako bi ga vidio na djelu. Postići pogodak Modrima svakako je najbolja preporuka za prijelaz na Poljud.

Hajduk traži Markuša za sljedeću sezonu, dakle za ljeto, pišu Sportske novosti. Struka Majstora s mora već radi na ekipi koja će krenuti u europske kvalifikacije i novi SHNL izazov, a jedna od pozicija na kojoj žele naći pravo rješenje jest zadnji vezni. Doznali smo da im je Markuš vrlo intrigantna opcija, iako pretpostavljamo da prate više igrača i, naravno, ne možemo danas napisati hoće li konačan izbor biti on ili netko drugi.

Hajduk traži veznjaka koji može sam igrati na šestici, koji je nešto viši i fizički jači, a nije samo trkač kakvih imaju. Treba im čovjek koji će uvesti red na terenu te da se pritom može brzo asimilirati, što je s Markušom slučaj jer jako dobro govori hrvatski jezik. Osim toga ljubav Slovenaca i Hajduka dobro je poznata. Analitičari ga opisuju kao igrača koji kontrolira ritam i stabilizira igru u fazi obrane te izgradnje akcija, ne ističe se blještavim potezima već pozicijskom disciplinom i taktičkom jasnoćom te omogućava suigračima da se razmašu. Rođen je 30. siječnja 2001. godine, visok je 186 cm, dešnjak, vrline su mu sigurnost, čisto dodavanje na kratkim i srednjim distancama, visoka kvaliteta donošenja odluka pod pritiskom, inteligentna cirkulacija umjesto distribucije s visokim rizikom, defenzivno snažno predviđanje i tajming presretanja, čisti startovi, blokiranje linija i disciplinirano obrambeno pozicioniranje.

Postoje naznake da bi ga novi izbornik Boštjan Cesar mogao pozvati u slovensku reprezentaciju, a igrao je i za mlađe kategorije. Ugovor s Hartbergom istječe mu ovoga ljeta, međutim nije slobodan; Austrijanci imaju pravo aktivirati opciju produžetka ugovora još godinu dana. Ako bi to učinili, Hajduk bi morao platiti odštetu za koju se predmnijeva da bi se kretala između 600 i 800 tisuća eura.

Iz Markušova slučaja vidi se da struka Bijelih djeluje ozbiljno, razmišlja na duge staze; osim na aktualnom prijelaznom roku radi već na ljetnom kako ih ne bi zatekao nespremne. U klubu računaju da će uspjeti prodati neke igrače, tako i veznjake poput Rokasa Pukštasa, a procijenili su kako im treba prava klasična šestica, što su htjeli dobiti s Hugom Guillamonom, a vidjet će se što će do kraja tekuće sezone od njega imati.