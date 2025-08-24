Hajduk vodi 2:0!

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 18:30 igraju protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 0:1 zahvaljujući Livajinom golu iz 11. minute.

Bijeli u Osijek stižu sa stopostotnim učinkom u prvenstvu nakon tri uzastopne pobjede na domaćem terenu. Momčad trenera Garcije na Poljudu je svladala Istru 1961 i Goricu rezultatom 2:1 te Slaven Belupo s 3:0 u posljednjoj odigranoj utakmici.

Hajduk trenutačno drži drugo mjesto prvenstvene tablice s istim brojem kao i prvoplasirani Dinamo koji ima bolju gol razliku i utakmicu više.

Osječani unatoč jako dobroj igri koju su prikazali u prva tri kola, trenutačno drže tek devetu poziciju prvenstvene tablice. U prva dva kola momčad trenera Simona Rožmana igrala je na Opus Areni te su upisali poraz od Dinama i remi protiv Rijeke, a u posljednjem kolu odigrali su bez golova na gostovanju u Varaždinu.

Posljednji put Osijek i Hajduk igrali su krajem travnja, upravo na Opus Areni, a domaćin je tada pobijedio rezultatom 2:0.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Ante Čulina iz Zagreba. VAR je sudac Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Već je u prvoj minuti Krovinović pokušao iz daljine, no lopta je otišla visoko preko gola. Dvije je minute kasnije Vrbančić pokušao lijevom, otišlo je preko grede. U sedmoj je minuti Hajduk imao korner, Krovinović je ubacio, a Mkrtchyan je odbio u novi s druge strane. Izvođač je isto bio Krovinović, no ubacio je nisko, a Jakupović je odbio u aut. U devetoj su minuti pokušali Osječani nakon prolaska po lijevoj strani, Ivušić je izbio u korner, no nije bilo opasnosti po gol Splićana. U 11. je minuti Hajduk poveo: Karačić je iščeprkao loptu i produžio Bambi koji je povukao po sredini i dodao za Livaju u sredinu koji je klizeći poslao loptu između dvojice Osječana i pospremio loptu u mrežu za 0:1. U 14. je minuti Bukvić prošao lijevo, Šarlija je uklizao na vrijeme i odbio u korner, a Splićani su se obranili.

U 18. je minuti Šego ubacio u peterac, ali Hasić je odbio. Pet je minuta kasnije Raçi poslao krasnu dijagonalu prema Karačiću koji je ubacio u peterac, ali Mkrtchyan je odbio u novi korner. U 25. je minuti Pukštas pucao lijevom, Mkrtchyan je odbio u još jedan korner koji je izveo Krovinović, no nije bilo opasno po Osječane.

U 34. je minuti Šarlija uklizao Jakupoviću, on je ostao ležati, no pridignuo se ubrzo. Dvije je minute potom pokušao Pukštas, lopta nije išla u okvir gola. U 38. je minuti Krovinović pucao iz daljine snažno, a Mkrtchyan je glavom skrenuo loptu u korner. Dvije je minute zatim Raçi pokušao iz daljine, no ni to nije otišlo u okvir gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo rezultatom od 11. minute.

U 66. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Pukštas je izborio loptu, dodao Krovinoviću, a on produžio do Livaje čije je savršeno ubacivanje ispratio Šego i zabio glavom pored Mkrtchyana i Malenice za 0:2.

OSIJEK: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Hlapčić, Vrbanac, Jugović, Toure, Petrusenko, Farkaš, Žeravica, Živković, Jelenić, Cvijanović, Mikolčić

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Melnjak, Mlačić, Brajković, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak, Benrahou