Hajduk vodi 1:0 u Osijeku!

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 18:30 igraju protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli u Osijek stižu sa stopostotnim učinkom u prvenstvu nakon tri uzastopne pobjede na domaćem terenu. Momčad trenera Garcije na Poljudu je svladala Istru 1961 i Goricu rezultatom 2:1 te Slaven Belupo s 3:0 u posljednjoj odigranoj utakmici.

Hajduk trenutačno drži drugo mjesto prvenstvene tablice s istim brojem kao i prvoplasirani Dinamo koji ima bolju gol razliku i utakmicu više.

Osječani unatoč jako dobroj igri koju su prikazali u prva tri kola, trenutačno drže tek devetu poziciju prvenstvene tablice. U prva dva kola momčad trenera Simona Rožmana igrala je na Opus Areni te su upisali poraz od Dinama i remi protiv Rijeke, a u posljednjem kolu odigrali su bez golova na gostovanju u Varaždinu.

Posljednji put Osijek i Hajduk igrali su krajem travnja, upravo na Opus Areni, a domaćin je tada pobijedio rezultatom 2:0.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Ante Čulina iz Zagreba. VAR je sudac Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

OSIJEK: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Hlapčić, Vrbanac, Jugović, Toure, Petrusenko, Farkaš, Žeravica, Živković, Jelenić, Cvijanović, Mikolčić

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Melnjak, Mlačić, Brajković, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak, Benrahou

U 11. je minuti Karačić iščeprkao loptu i produžio Bambi koji je povukao po sredini i dodao za Livaju u sredinu koji je klizeći poslao loptu između dvojice Osječana i pospremio loptu u mrežu za 0:1.