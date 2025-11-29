Hajduk – Varaždin 1-1: Šego nakon pogreške varaždinske obrane zabio za poravnanje

Hajduk i Varaždin od 15:30 na Poljudu igraju susret 15. Kola SuperSport HNL-a. Jadranski derbi iz prethodnoga kola Bijelima će ostati u jako lošem sjećanju, nakon pet riječkih komada u svojoj mreži nadaju se mnogo boljem izdanju pred domaćom publikom. U prvom međusobnom ovosezonskom ogledu s hajdukovcima Varaždin je slavio s 2:0. Treneru Garciji na raspolaganju nisu ozlijeđeni Ivušić i Pukštas.

Prva je akcija pripala Hajduku, Pajaziti se u 3. minuti sjurio po lijevoj strani i ubacio u kazneni prostor, ali Zelenika ja došao do te lopte. U 7. minuti Jovanov je opasno zaprijetio dobrim prodorom po desnoj strani, njegov ubačaj/udarac prošao je tik do suigrača Mamuta. Varaždin u prvih 10-ak minuta nije izgledao nimalo impresionirano, došli su se nadigravati. U 14. minuti gosti opet pokušavaju, Mamićev je udarac blokiran, Marina je na drugoj vratnici prekinuo akciju prekršajem. Vuk je s druge strane oduzeo loptu Hodaku u prodoru. U 20. minuti Rebić je uputio dobru loptu u prostor za Almenu, no on nije dobro reagirao. U 26. minuti Vuk je mogao povući kontru, ali Mlačić je bio dobro postavljen. Škaričić je potom neprecizno pucao prema Hajdukovu golu iz daljine.

Tek je u 30. minuti Hajduk osmislio kakvu-takvu akciju, Šego je pucao glavom nakon ubačaja Hrgovića, ali nedovoljno precizno. Šego je u minutu kasnije zbog reakcije na sučevo dosuđivanje prekršaja dobio žuti karton. Sigur je u 33. minuti bio nadomak šesnaesterca, ali sapleo je sama sebe. Hajdukov je vratar Silić u 34. minuti sjajno reagirao ispred natrčalog Vuka koji se nakon Mamićeva dodavanja sam našao u Hajdukovu kaznenom prostoru. Boršić je potom požutio zbog oštra starta na Almeni. Hajdukov je sljedeći korner završio redom glavometa, ali bez opasnosti po golmana. Zatim je i Jovanov požutio nakon rušenja Krovinovića. Škaričić je potom praktički skinuo jednu loptu sa Šegine glave.

U 41. minuti Bijeli su konkretnije zaprijetili, Hrgović je dobro ubacio s lijeve strane, ali Rebić nije uspio kvalitetno zahvatiti loptu pred golom. Pajaziti je potom skrivio prekršaj na 25 metara, Latković je premekano ubacio, ali Duvnjakov volej iz ogromne daljine u 44. minuti potom je proparao Hajdukovu mrežu za vodstvo Varaždina. Eurogol za šok Bijelih. U jednoj minuti sudačke nadoknade Hajduk je zamalo izjednačio, Rebić je glavom pogodio vratnicu, ali Zelenika je potom uhvatio loptu. To je bila zadnja prilika, na poluvrijeme se otišlo s 0:1.

U nastavak utakmice ušlo se bez izmjena. Bijeli su u 47. minuti tražili indirekt nakon što je Jovanov vratio loptu svom vrataru, sudac se oglušio. Bijeli su nakon toga zabili. Šego je u 54. minuti zabio za 1:1, odlično je iskorištena pogreška u varaždinskoj obrani, pohvale Almeni u začetku akcije. Vratar Zelenika nosi velik dio odgovornosti za taj gol.

HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Fesyuk, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Livaja, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Durdov

VARAŽDIN: Zelenika, Jovanov, Barać, Škaričić, Boršić, Marina, Mamić, Latković, Duvnjak, Vuk, Mamut

Klupa: J. Silić, Ba, Puclin, Dabro, Antunović, Mladenovski, Tepšić, Begonja, Tavares