Hajduk vodi protiv Osijeka, Livaja zabio iz penala

Nogometaši Osijeka večeras igraju protiv Hajduka u utakmici 22. kola SuperSport HNL-a. Osijek će u ovom susretu pokušati pobjeći s dna ljestvice, gdje im prijeti ispadanje iz najviše hrvatske lige, dok Hajduk traži važne bodove kako bi se približio Dinamu, koji na vrhu poretka ima osam bodova prednosti.

U 12. je minuti Pukštas pao nakon sraza s Hasićem, a sudac Čulina otišao je pogledati snimku i dosudio je penal. Izvođač je bio Livaja koji je poslao Ćurćiju u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:1.

Sastavi

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak

OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković

Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Meija Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić

Standings provided by Sofascore