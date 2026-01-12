Hajduk trlja ruke: Milijuni od prodaje Interu, ali Mlačić ostaje na Poljudu?

Sve je izglednije da će Hajduk već tijekom zimskog prijelaznog roka prodati 18-godišnjeg stopera Branimira Mlačića Interu. Spominje se transfer težak oko pet milijuna eura uz dodatne bonuse, a detalje pregovora između splitskog i milanskog kluba otkrio je talijanski novinar Gianluca DiMarzio.

Prema njegovim informacijama, Inter ne planira odmah priključiti Mlačića prvoj momčadi, već bi ga kupio ove zime i ostavio na posudbi u Hajduku do kraja sezone. Na taj bi način mladi branič nastavio razvoj u poznatom okruženju i imao osiguranu minutažu, dok u Interu trenutačno ionako nema prostora za njegovu ulogu, piše Sport Klub. Barcelona. Ipak, Katalonci nisu reagirali dovoljno brzo ni konkretno, pa se Inter trenutačno nalazi u najpovoljnijoj pregovaračkoj poziciji. U Hajduku je Mlačić ove sezone ušao u prvu postavu iz drugog plana, nakon ozljede Marina Skelina i slabijih izdanja Edgara Gonzáleza, koji je stigao iz Španjolske. Mlačić je ove zime privukao interes više klubova, među kojima se spominje i Barcelona. Do sada je upisao 18 nastupa za prvu momčad Hajduka te se u posljednje vrijeme nametnuo kao standardni član početne postave. Iako još nije postigao pogodak, zabilježio je dvije asistencije. U slučaju da ostane na posudbi do kraja sezone, mogao bi biti važan adut Hajduka u borbi za naslov prvaka. Splitska momčad veći je dio jesenskog dijela bila vodeća na ljestvici, no prvo mjesto preuzeo je Dinamo s bodom prednosti, a trenutačno se čini kako su upravo ta dva kluba jedini ozbiljni kandidati za naslov.