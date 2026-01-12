Hajduk službeno objavio: 30-godišnji vratar odlazi u Poljsku

HNK Hajduk i Miedz Legnica dogovorili su transfer Ivana Lučića te će 30-godišnji vratar karijeru nastaviti u redovima poljskog drugoligaša.

Ivan je na Poljud stigao krajem studenog 2022. godine kao slobodan igrač te je spremno prihvatio ulogu trećeg vratara. Ipak, s vremenom se dokazao i prometnuo u prvog čuvara mreže te je za Hajduk upisao 84 službena nastupa.

Debitantski nastup upisao je 1. ožujka 2023. godine u prvenstvenoj pobjedi protiv Osijeka u gostima, a posljednji put branio je prošle sezone u domaćem porazu u derbiju s Dinamom.

S Bijelima je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup 2023. godine. U finalu Kupa sačuvao je svoju mrežu netaknutom u susretu u kojem je Hajduk s 2:0 slavio protiv Šibenika na Rujevici.

"Lučo, hvala ti na svemu dobrom što si napravio u protekle tri godine. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere", poručuju s Poljuda.