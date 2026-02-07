HAJDUK – SLAVEN BELUPO 2-0: Bijeli upisali prvu pobjedu ove godine

Nogometaši Hajduka danas su početkom od 17:15 sati igrali protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a pobjedu je upisao Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, prvo od Istre 1961 na Poljudu, a zatim od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Gosti su u posljednjem kolu s 2:0 poraženi od Varaždina na domaćem terenu dok su u prvom dvoboju nastavka sezone odigrali 2:2 s Rijekom na Rujevici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trener Garcia u ovoj utakmici nije mogao računati na ozlijeđenog Šegu i Almenu, a tijekom tjedna ozlijedio se i Durdov koji će s terena izbivati na nešto duže vrijeme.

Hajduk i Slaven Belupo dva puta su odmjerili snage u aktualnoj sezoni. Prvi dvoboj u Splitu odigran je sredinom kolovoza prošle godine te su Bijeli u njemu slavili s uvjerljivih 3:0. Druga utakmica odigrana je početkom studenog u Koprivnici i završila je bez pogodaka.

U 4. je minuti požutio Jakir nakon starta na nogu Brajkovića. U sedmoj minuti Hajduk dolazi u vodstvo: Hrgović je odradio najveći dio posla, prošao svog čuvara i ubacio, Brajković je pucao glavom, Hadžikić je odbio, Pukštas je odlično ispratio akciju i poslao loptu u mrežu za 1:0. Prijetili su gosti s druge strane preko Mažara četiri minute kasnije, Silić je bio siguran. U 14. je minuti pokušao Rebić ubačajem, no lopta mu je prije ubačaja pobjegla u aut.

U 15. je minuti pokušao Guillamón, otišlo je pokraj vratnice. U 23. je minuti Hajduk udvostručio prednost: Rebić je glavom poslao loptu na drugu stranu, ona je došla do Sigura koji je poslao odličnu loptu do Brajkovića, a on je mirno pospremio u suprotni Hadžikićev kut za 2:0. Pet minuta potom Hrgović je izgubio loptu, no Raçi je dobro reagirao i otklonio opasnost. U 29. je minuti pokušao Nestorovski, nije bio precizan.

U 35. je minuti Lepinjica ubacio na pet metara, ali Silić je uhvatio. Tri minute kasnije pokušao je Ćubelić iz slobodnog udarca, otišlo je preko gola. U 41. je minuti Brajković ubacio, a Krovinović pucao iskosa, no Hadžikić je odbio u korner, izveo ga je Hrgović, a Rebićev pokušaj glavom nije bio precizan.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo konkretnijih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom 2:0 u korist Hajduka.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena, no u 47. je minuti požutio Kovačić zbog faula na Pukštasu. Minutu potom Krovinović je dobro odigrao prema Rebiću koji se nije najbolje snašao. U 53. je minuti Mitrović poslao loptu prema Qestaju koji je nije uspio stići. Minutu kasnije pucao je Lepinjica nakon Krovinovićeve greške, otišlo je preko gola. U 56. je minuti požutio Nestorovski.

U 62. je minuti Dabro zamijenio Qestaja. Šest minuta potom Božić je dobio žuti karton zbog starta na Livaji. U 71. je minuti Slaven imao korner, Božić je pucao pored gola. Potom je Riđan zamijenio Jakira, a Crepulja Lepinjicu. U 74. je minuti Hajduk imao dobru zamisao, Pukštas je proslijedio do Livaje, a on do Brajkovića koji je bio u zaleđu. Pukštas je potom dobio žuti karton zbog neoprezna prekršaja.

U 76. je minuti Kalik zamijenio Livaju, Bamba Rebića, a Skoko Brajkovića. Pet minuta potom ubacio je Kalik, no gosti su se obranili. U 82. je minuti zaprijetio Dabro s 12 metara, Silić je bio siguran. Gosti su nedugo zatim imali slobodni udarac, a tad su i mijenjali: izišli su Mitrović i Ćubelić, zamijenili su ih Šivalec i Bošnjak. U 85. je minuti Guillamóna zamijenio Pajaziti. Tri minute kasnije Skoko je ostavio dobru loptu, no nitko je nije uspio iskontrolirati u nastavku akcije, a isto se ponovilo nekoliko sekundi kasnije kad je Bambina prizemna lopta prošla kroz šesnaesterac. U 90. je minuti ubacio Skoko, otišlo je ravno u ruke Hadžikića.

U prvoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Krovinović pucao iz daljine, završilo je u bloku. U trećoj je minuti Kalik bio u najboljoj šansi, no promašio je pri driblingu, Pajaziti je onda pogodio gredu, a na odbijancu je Krovinović promašio loptu. To je ujedno bila posljednja prilika utakmice u kojoj je Hajduk slavio rezultatom 2:0.

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Pajaziti, Kalik, Melnjak, Bamba, Skelin, Skoko, Hodak

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić, Mažar - Qestaj, Lepinjica, Mitrović - Nestorovski

Klupa: Marković, Čović, Međimorec, Dabro, Petrović, Crepulja, Bošnjak, Šivalec, Aščić, Išasegi, Zuta, Riđan