Hajduk se oglasio točno u ponoć: "Uno di noi"

Hajduk je točno u ponoć preko službenih profila na društvenim mrežama uputio rođendansku čestitku svom kapetanu i najistaknutijoj zvijezdi, Marku Livaji. Uz poruku “Uno di noi. Kapetane, želimo ti sretan 32. rođendan i da ti se sve želje ostvare!” klub je još jednom pokazao koliko cijeni svog najboljeg igrača.

Livaja je i ove godine dobio veliko priznanje od navijača – po drugi put u karijeri osvojio je nagradu Hajdučko srce, nakon što je isto priznanje prvi put dobio u sezoni 2021./2022. Torcida tu nagradu tradicionalno dodjeljuje igračima koji se posebno ističu borbenošću i doprinosom klubu, kako na travnjaku, tako i izvan njega.

Otkada se prije četiri godine vratio u Split, Livaja je postao apsolutni miljenik navijača. Prošla sezona pod vodstvom Gennara Gattusa završila je razočaranjem – Hajduk je ostao bez toliko željene titule koju čeka dva desetljeća, završivši iza Dinama i prvaka Rijeke. Ipak, Livaja je bio prvo ime momčadi: u 40 nastupa postigao je 21 pogodak i upisao 10 asistencija.

U bijelom dresu do sada je odigrao 176 utakmica, zabio 94 gola i namjestio 45 asistencija, a ugovor s Hajdukom ga veže sve do 2027. godine.