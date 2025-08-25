Hajduk prvi put ove sezone nije bio najgledaniji

Završeno je četvrto kolo SuperSport HNL-a, a službena statistika pokazuje da je najposjećenija utakmica bila ona na Maksimiru. Dinamo je protiv Istre 1961 (3:0) gledalo 11.461 navijača, dok je derbi Osijeka i Hajduka (0:2) na Opus Areni pratilo 11.383 gledatelja – samo 22 manje.

Kolo je počelo remijem Vukovara i Gorice (2:2) pred 913 gledatelja, a u Koprivnici je Lokomotiva slavila protiv Slaven Belupa (2:1) uz 1313 gledatelja. Na Rujevici je Varaždin iznenadio Rijeku (2:1) pred 4883 gledatelja. Ukupno je kolo pratilo 29.953 navijača, u prosjeku 5991 po utakmici.

Iako ovaj put nije imao najveću posjećenost, Hajduk je i dalje rekorder početka sezone – u prva tri kola na Poljudu je imao više gledatelja nego svi ostali klubovi zajedno.

Sljedeće kolo donosi novi derbi – Hajduk gostuje kod Rijeke na Rujevici, Dinamo putuje u Varaždin, Lokomotiva na Maksimiru dočekuje Osijek, dok će Istra ugostiti Goricu, a Vukovar Slaven Belupo.