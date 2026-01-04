Hajduk pred važnim odlukama: Propao već planirani transfer?

Hrvatski prvoligaši ovoga tjedna započinju pripreme za nastavak sezone, a nastavak SuperSport HNL-a stiže vrlo brzo – 19. kolo igra se od 23. do 25. siječnja. Prijelazni rok već se zahuktava, a promjene u igračkom kadru neizbježne su i na Poljudu.

Jedan od prvih konkretnih poteza tiče se odlaska Hajdukova desnog beka Frana Karačića, koji će karijeru nastaviti u Osijeku. Riječ je o posudbi, potezu koji odgovara i igraču i Osječanima, dok se u Hajduku time dodatno učvršćuje hijerarhija na desnoj strani obrane, piše Večernji list. Karačić je ljetos stigao na Poljud iz Lokomotive za oko 200 tisuća eura i u početku bio prvi izbor, no tijekom jeseni u drugi plan su ga potisnule dobre partije mladog Luke Hodaka, a u pojedinim utakmicama i Niko Sigur.

Odlazak Karačića ujedno znači i da Sigur vrlo vjerojatno ostaje u Splitu barem do kraja sezone. Tako bi trebale pasti u vodu i nedavne špekulacije o mogućem transferu u Wolverhampton. Sigur je standardni član kanadske reprezentacije, a promjena sredine u ovom trenutku mogla bi mu zakomplicirati situaciju uoči Svjetskog prvenstva.

Osim Karačića, zimski prijelazni rok mogao bi donijeti još izlaznih transfera s Poljuda. Financijska situacija u klubu daleko je od idealne, pa je Hajduk primoran razmatrati ponude za igrače na kojima može ozbiljnije zaraditi. Najviše interesa trenutačno postoji za mladog stopera Branimir Mlačića. Ovaj 18-godišnjak privukao je pažnju nekoliko velikih europskih klubova, a najkonkretniji je zasad Inter, koji navodno nudi oko pet milijuna eura uz bonuse. Ipak, Mlačiću se, prema dostupnim informacijama, ne sviđa u potpunosti plan prema kojem bi prvo išao na posudbu ili u Interovu momčad Primavere.

U izlogu su i drugi hajdukovci poput Durdova, Hrgovića i Pukštasa, no njihovi eventualni odlasci ovisit će o konkretnim ponudama. Paralelno s prodajama, na Poljudu se razmišlja i o pojačanjima – prioritet je dovođenje kvalitetnog zadnjeg veznog, igrača koji bi donio stabilnost u sredinu terena u borbi za što bolji plasman u nastavku sezone.