Hajduk planira prodaju dvojice igrača, evo tko ih želi

Zimski prijelazni otvoren je u većini najjačih europskih liga, a u Hrvatskoj se službeno otvara 10. siječnja iako klubovi već naveliko pregovaraju oko mogućih transfera. U najvećem broju liga prijelazni rok traje do 2. veljače, dok u Hrvatskoj klubovi mogu dovoditi igrače sve do 17. veljače.

Branimir Mlačić i Niko Sigur želje su stranih klubova. Mladog hrvatskog reprezentativca žele Inter, Barcelona i Atletico Madrid, dok kanadskog reprezentativca želi engleski Wolverhampton. Obojica su prvotimci Hajduka te se za njih očekuju milijunske odštete, prenosi Index.