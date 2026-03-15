[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – LOKOMOTIVA 2-0: Bijeli na pogon Livaje i Rebića jure prema novim bodovima

Hajduk danas s početkom u 15 sati na Poljudu igra protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je na poluvremenu 2:0 zahvaljujući pogocima Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute.

Bijelima ovaj susret stiže nakon prvenstvenog poraza u derbiju s Dinamom koji je završio rezultatom 3:1 za goste. Hajduk nakon te utakmice drži drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 bodova zaostatka za vodećom ekipom koja ima i utakmicu više te 9 više od trećeplasirane Rijeke.

Lokomotiva koju vodi trener Nikica Jelavić trenutačno zauzima sedmu poziciju prvenstvene tablice s osvojenih 30 bodova. U posljednjem kolu odigrali su 1:1 s Varaždinom na Maksimiru.

Trener Garcia u ovom susretu ponovno može računati na Sigura koji je odradio suspenziju od tri utakmice zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom ogledu s Rijekom na Poljudu. Susret će sigurno preskočiti Pajaziti koji je zbog crvenog kartona u Kup susretu s Rijekom dobio tri utakmice kazne.

Hajduk i Lokomotiva odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni te su Bijeli slavili oba puta. U rujnu je na Poljudu susret završio s 2:0, dok je u prosincu Hajduk na Maksimiru slavio s 3:1.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Prvi je zaprijetio Hajduk, Pukštas je u drugoj minuti poslao prizemnu loptu, nešto između šuta i ubačaja, no lopta je otišla kroz kazneni prostor. Pet minuta potom Brajković je oduzeo loptu, dodao je Pukštasu koji je proslijedio do Rebića, no nije bilo snage u njegovu udarcu. U 8. je minuti pokušao Krovinović, obranio je Posavec. Šest minuta potom Brajković je ubacio za Pukštasa, no obranila se Lokomotiva na vrijeme.

U 20. je minuti Rebić pokušao iskosa, lopta je otišla u korner, a u nastavku je akcije Krovinovićev šut završio udarcem u Livajinu ruku. U 23. je minuti poveo Hajduk: Krovinović je oduzeo loptu, dodao , a on prema sredini gdje je bio Livaja koji je zatresao mrežu i zabio svoj stoti pogodak u Hajdukovu dresu. Šest minuta kasnije Brajković je odigrao za Krovinovića, no u nastavku je akcije Pukštas bio u zaleđu.

U 32. je minuti Brajković pucao visoko preko gola. S druge je strane Stojaković pogodio vratnicu. U 33. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Livaja je ubacio, a Rebić klizeći poslao loptu prema mreži za 2:0. Sedam minuta potom Bošković je prijetio glavom, no ravno u ruke Silića. U 44. je minuti Brajković je bio sam, no lopta je otišla daleko od okvira gola.

U prvoj minuti nadoknade Livaja je ubacio, Posavec odbio, a potom je nakon odbijanca završio na Rebića i iznudio faul. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena.

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skelin, Skoko

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković

Klupa: Savatović, Sabra, Sušak, Dajčer, Šitum, Posavac, Fernandez, Rog, Vasilj