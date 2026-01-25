HAJDUK – ISTRA 0-2: Bijeli opasniji, no Istra s(p)retnija u prvom poluvremenu

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra protiv Istre 1961 u prvoj utakmici nastavka sezone u okviru 19. kola SuperSport HNL. Rezultat je na poluvremenu na strani gostiju, vode 0:2 pogocima Prevljaka iz 10. minute i Frederiksena iz 21. minute.

Bijeli su jesenski dio sezone završili kao drugoplasirana momčad s osvojenih 37 bodova, jednim manje od Dinama koji drži vodeću poziciju na tablici.

Istra 1961 trenutačno drži petu poziciju s osvojenih 26 bodova. Ekipa trenera Oriola Riere u utorak je odigrala i prekinutu utakmicu s Rijekom koja se na kraju prvog dijela sezone zbog guste magle zaustavila u 15. minuti pri rezultatu 1:1. U nastavljenom susretu Istra 1961 je na koncu poražena s 2:1.

Prethodno je naš suparnik tijekom priprema odigrao dvije pripremne utakmice u kojima su svladali Opatiju i Kalcer Radomlje.

Hajduk je pripreme odradio u Splitu te je odigrao tri prijateljske utakmice. U prvoj odigranoj u Zmijavcima s 2:1 je svladao Croatiju, a zatim u dvije utakmice na Poljudu pobijedio Posušje s 4:0 te Široki Brijeg s 2:0.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na Marka Livaju i Antu Rebića koji su u posljednjem prvenstvenom dvoboju s Vukovarom 1991 dobili crvene kartone zbog čega moraju pauzirati jednu utakmicu.

Hajduk i Istra 1961 odigrali su dvije utakmicu u aktualnoj sezoni. U prvoj na otvaranju prvenstva Bijeli su s 2:1 slavili na Poljudu, a u drugoj odigranoj u listopadu Hajduk je na Aldo Drosini pobijedio s uvjerljivih 3:0.

Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za Mladena Bartolovića, Hajdukova bivšeg igrača, koji je preminuo 19. siječnja.

Prvi je zaprijetio Hajduk, već je u prvoj minuti Šego pucao iskosa, gosti su odbili u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Kolića. Tri minute kasnije Krovinović je izborio slobodni udarac nakon što su ga dva igrača Istre okružila i srušila. Slobodni je udarac izveo Almena, a Mlačić je klizećim startom poslao loptu izvan okvira gola. U 10. je minuti povela Istra: Erceg je pustio prednost nakon niza prekršaja nad Bambom, a potom je Prevljak dobio loptu i prebacio nemoćnog Silića za 0:1. U 14. je minuti Hrgović maestralno proigrao Bambu, on mu vratio, no ubačaj mu je bio blokiran.

U 17. je minuti Heister pucao iz daljine, Silić je bio siguran. Minutu potom nakon dobre akcije Hajduka, Krovinović je pucao preko gola. U 20. su se minuti Skelin i Krovinović sudarili glavama, Skelinu se nakratko ukazivala pomoć pa je nastavio s igrom. U 21. je minuti Istra udvostručila vodstvo: nakon odbijanca na lopti je bio natrčali Frederiksen koji je poslao loptu u mrežu za 0:2. Četiri minute kasnije požutio je Rozić nakon starta nad Almenom. Iz tog je slobodnog udarca Krovinović pokušao glavom, ali otišlo je daleko od gola. U 29. je minuti požutio i Mlačić.

U 30. je minuti Rozić pucao s 20 metara, Silić je obranio. Potom je Kolić s druge strane obranio Šegin udarac. U 32. je minuti Almena pokušao ubaciti, no lopta je došla do Kolića koji je ukrotio bez većih problema. Četiri minute kasnije Skoko je iskosa zatresao vratnicu. U 40. je minuti Bamba ubacio na drugu stranu, no Šego je malo zakasnio na ubačaj. Potom je trener gostiju dobio žuti karton. U 42. je minuti Krovinović poslao krasnu loptu prema golu, no otišla je malo iznad grede. Minutu zatim nečuvani Devetak pobjegao je Bijelima, a potom dodao Roziću čiji je udarac blokirao Sigur odbivši ga u korner i tako spriječio čistu gol šansu gostiju. Iz kornera Istra nije uspjela zaprijetiti. Potom je Istra imala novi korner, no Silić je sigurno uhvatio ubačaj.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Šego je pao nakon što ga je Heister gurnuo s leđa, sudac Erceg nije se oglasi. Nedugo zatim Krovinović je donio udarac u glavu, Erceg također nije svirao ništa. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika, Poljud je potom zazviždao, dok je sa Sjevera zaorilo: „'Oćemo pobjedu!“

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Almena, Skoko, Bamba - Šego

Klupa: Pocrnjić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Raçi, Melnjak, Pukštas, Brajković, Šarlija, Durdov, Hodak, Ugwuodo

ISTRA 1961: Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Lončar, Radošević, Heister - Ahmeti, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus-Kunšt, Robertsson, Šepić, Ayuma, Djuric, Taraba, Škafar, Celija, Hrvatin, Lawal, Agada, Kadušić