Hajduk ima novog člana Uprave, evo tko je on

Ono o čemu se već dulje vrijeme govorilo sada je dobilo i službenu potvrdu – Hajduk je dobio novog člana Uprave. S Poljuda je objavljeno imenovanje člana Uprave zaduženog za financije. S Poljuda je službeno objavljeno kako tu dužnost preuzima dr. sc. Zlatko Žuro.

Kako Klub prenosi Zlatko Žuro dolazi s bogatim iskustvom u financijskom i strateškom upravljanju. Posljednjih dvanaest godina radio je u Financijskoj agenciji, gdje je bio zadužen za financije, kontroling i upravljanje rizicima, dok je prethodno gotovo desetljeće proveo u Brodosplitu.

Rođeni Splićanin doktorirao je iz područja organizacije i menadžmenta, a iza sebe ima i iskustvo rada u nadzornim i revizijskim odborima.

“Izuzetna mi je čast postati dijelom Hajduka. Svjestan sam što Klub znači njegovim navijačima stoga je preuzeti ulogu u njegovu vođenju za mene ogromna obveza i odgovornost. Nevjerojatna sinergija Kluba i navijača garancija je trajnog opstanka ove žive institucije, ali cilj ne može biti samo opstanak, nego je sada potrebno ispisati nove stranice sportskih uspjeha, što za Hajduk znači pobjede i trofeje. Ne želimo samo funkcionirati, želimo biti najbolji. Klub posjeduje nevjerojatan potencijal. Moja uloga u vođenju kluba fokusirat će se na unaprjeđenje sustava upravljanja na svim razinama i osnaživanje financijske discipline.” - Istaknuo je novi član Uprave Zlatko Žuro, hajduk.hr