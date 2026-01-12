Hajduk ga se "jedva" riješio, a Pique se pohvalio da ga dovodi

Nekoliko dana nakon što je sporazumno raskinuo posudbu s Hajdukom i napustio Poljud, Edgar González pronašao je novi angažman. Španjolski stoper do kraja sezone igrat će za FC Andorru, koja je službeno potvrdila njegov dolazak na posudbu iz Almeríje.

Andorra, klub iz istoimene male europske kneževine koji se natječe u drugoj španjolskoj ligi (LaLiga Hypermotion), objavila je da je postigla dogovor s Almeríjom te da će 28-godišnji branič ostatak sezone provesti u njihovim redovima.

„FC Andorra has reached an agreement with Almería… Édgar González will play in the Principality on loan until the end of the season“, stoji u službenoj objavi kluba.

Podsjetimo, González je na Poljud stigao krajem kolovoza prošle godine, a za Hajduk je upisao osam službenih nastupa. Debitirao je u gostujućem porazu protiv Varaždina, dok je posljednju utakmicu u bijelom dresu odigrao u pobjedi protiv Lokomotive na Maksimiru. Prije nekoliko dana Hajduk i Almería dogovorili su prekid njegove posudbe, čime je otvoren put za novi transfer.

Andorra ga u službenoj objavi predstavlja kao iskusnog stopera s gotovo stotinu nastupa u španjolskoj Primeri (87) te dodatnih sedamdesetak u Segundi. Karijeru je započeo u Cornellàu i Espanyolu, afirmirao se u Betisu, a potom nosio dresove Ovieda i Almeríje, prije dolaska u Hajduk.

Sada ga čeka novi izazov u ambicioznom projektu FC Andorre, kluba čiji je vlasnik bivša zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije Gerard Piqué.