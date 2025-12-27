Hajduk ga pratio mjesecima: Mladi talent Lokomotive odlazi u inozemstvo

Lokomotiva je vrlo blizu realizacije najvećeg izlaznog transfera u aktualnom prijelaznom roku. Prema informacijama koje donosi talijanski insajder Lorenzo Lepore, 20-godišnji vezni igrač Fabijan Krivak na korak je do prelaska u Sigma Olomouc.

Kako navodi Lepore, pregovori su u završnoj fazi, a vrijednost transfera procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura, uz dodatne bonuse koji bi se, prema dostupnim informacijama, mogli relativno lako aktivirati, čime bi ukupna zarada zagrebačkog kluba mogla dodatno porasti.

Iako je interes pokazao i Sturm Graz, njihovi su kontakti u ovom trenutku manje konkretni u odnosu na češki klub, koji je trenutno najbliže dogovoru s Lokomotivom.

Njegov agent Matej Škegro zasad nije želio potvrditi transfer, naglasivši da je posao još u tijeku.

Odbio Hajduk, želio inozemstvo

Fabijan Krivak već se ranije nalazio na radaru domaćih klubova. Sportske novosti su ove godine pisale kako ga je Hajduk Split duže vrijeme pratio i kontaktirao, no mladi veznjak odlučio je odbiti tu opciju jer je karijeru želio nastaviti izvan Hrvatske – što se sada, po svemu sudeći, i ostvaruje.

Krivak je u Lokomotivu stigao još kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve mlađe uzraste kluba, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih igrača generacije. Za prvu momčad Lokomotive upisao je 53 službena nastupa, pritom postigavši četiri pogotka i dodavši pet asistencija.

Prema procjeni specijaliziranog portala Transfermarkt, njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi 1,5 milijuna eura, što dodatno naglašava financijsku snagu potencijalnog transfera za zagrebački klub.