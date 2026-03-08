HAJDUK – DINAMO 1-3: Dinamo šokirao Bijele s dva gola u 12 minuta, Hajduk gotovo bezidejan

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je na poluvremenu 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti. Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

Obje momčadi odigrale su utakmice 1/4 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je ispao iz natjecanja nakon što je s 3:2 poražen od Rijeke na Rujevici, dok je Dinamov suparnik bio četvrtoligaš Kurilovec kojeg su prošli pobjedom 2:0 na Maksimiru.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Bijeli u ovoj utakmici ne mogu računati na Sigura koji odrađuje posljednju utakmicu zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom susretu s Rijekom. Također, zbog crvenog kartona koji je dobio u Kupu protiv Rijeke neće biti Pajazitija.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U prvoj je minuti Dinamo imao korner, ali nije opasnije zaprijetio. Dvije je minute kasnije Bakrar poslao loptu na drugu stativu do Belje koji je vratio u sredinu, nije bilo opasnosti po gol Hajduka. U 7. je minuti Dinamo poveo: nečuvani Zajc dobio je loptu na 20 metara i sjurio se prema šesnaestercu, a onda pucao u donji desni kut, neobranjivo za Silića. U 12. je minuti Dinamo udvostručio prednost: nakon ubačaja iz kuta, Dinamo je pleo mrežu oko Hajdukova kaznenog prostora, a naposljetku je Vidović pucao i zatresao mrežu za 0:2.

U 15. je minuti Stojković pucao iz daljine, otišlo je preko gola. Četiri minute kasnije Skoko je pronašao Rebića u kaznenom prostoru, ali njegov je udarac blokirao Mišić. U 26. je minuti pucao Stojković, ali preko gola. Minutu potom Skoko je izborio korner, a u 28. je minuti Hajduk smanjio vodstvo: nakon kornera Raçi je pogodio stativu, a onda je Pukštas natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu Livakovića za 1:2.

U 30. je minuti požutio Guillamón zbog oštrog starta. Dvije je minute kasnije Pukštas pucao s 20 metara, ali pokraj vratnice. U 34. su minuti ostali ležati Guillamón i Bakrar nakon sudara glavama, no obojica su se pridignuli i nastavili s utakmicom. Tri je minute kasnije Pukštas izborio slobodni udarac, a Raçi je pogodio gredu. U 38. je minuti Dinamo zabio i treći pogodak: Bakrar je dobio loptu, Raçi je kasno krenuo, no Bakrar je bio brži i imao situaciju 1 na 1 sa Silićem kojeg je matirao za 1:3.

U prvoj minuti četverominutne nadoknade Valinčić je ostao ležati nakon duela s Rebićem, no nakon tihe VAR provjere, igra se nastavila. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika pa je Dinamo na odmor otišao s prednošću od 1:3, a zapad je igrače ispratio ponekim zviždukom.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Perez, Mandume, Topić, Šunta